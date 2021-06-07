Потенциал большой: в Беларуси принят ряд ключевых программ по энергосбережению и энергоэффективности

Зеленая экономика, экологичность, возобновляемые источники энергии, снижение углеродоемкости – в последнее время эти темы стали очень популярными. На фоне кризиса весь мир заговорил об энергосбережении, энергоэффективности и снижении зависимости от ископаемых видов топлива. И Беларусь здесь не отстает: с начала года было принято несколько ключевых государственных программ, посвященных в том числе и решению этих вопросов. Прокомментировать основные положения документов, рассказать о перспективах их реализации мы попросили руководителя отдела общей энергетики БелТЭИ Андрея Молочко, председателя экспертного совета Республиканского конкурса в сфере энергоэффективности, ресурсосбережения и экологичности "Лидер энергоэффективности Республики Беларусь".

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– Андрей Федорович, в феврале была принята государственная программа по энергосбережению на пятилетку. Поясните, что планируется делать? Какие мероприятия наиболее важны, по вашему мнению?

– Государственная программа "Энергосбережение" на 2021–2025 годы утверждена постановлением Совмина № 103 от 24 февраля 2021 года. Она разработана с учетом целей социально-экономического развития страны по снижению зависимости экономики от углеводородов и повышению энергоэффективности и направлена на повышение эффективности производственной сферы национальной экономики и укрепление энергетической безопасности. Она состоит из двух подпрограмм: "Повышение энергоэффективности", которая призвана обеспечить экономию ТЭР, и "Развитие использования местных ТЭР, в том числе ВИЭ", чтобы увеличить долю местных ТЭР, включая возобновляемые источники энергии в валовом потреблении ТЭР.

Соответственно, основными целями программы являются сдерживание роста валового потребления ТЭР при экономическом развитии страны, а также дальнейшее увеличение использования местных ТЭР, включая ВИЭ.

Поставлена задача к 2026 году снизить энергоемкость ВВП не менее чем на 7% к уровню 2020 года. Объем экономии ТЭР запланирован в размере 2,5–3,0 млн т у.т.; отношение объема производства (добычи) первичной энергии (без учета атомной энергии) к валовому потреблению – не менее 16,1%; увеличение к 2026 году отношения объема производства (добычи) первичной энергии из ВИЭ к валовому потреблению ТЭР – 7–8%.

Впервые в госпрограмме появилось отдельное и очень важное направление, посвященное внедрению тепловых насосов во всех отраслях экономики, в том числе на водозаборах и очистных сооружениях. Планируется построить 86 теплоисточников на местных видах топлива.

Как видим, задачи амбициозные, но вполне выполнимые. В ходе предыдущей пятилетки удалось получить экономию ТЭР в целом по республике в объеме около 4,1 млн т у.т. При этом основной объем экономии ТЭР достигнут за счет внедрения новых современных энергоэффективных технологий, процессов, оборудования и материалов, повышения эффективности действующих и строительства новых высокоэффективных энергоисточников, оптимизации схем теплоснабжения. По итогам пятилетия ожидается выполнение установленного Государственной программой на уровне 5 млн т у.т. задания по объему экономии ТЭР.

Дальнейшее повышение энергоэффективности будет обеспечиваться в первую очередь за счет осуществления дальнейшей модернизации и технического переоснащения производств с внедрением современных наукоемких, ресурсо-, энергосберегающих технологий, оборудования и материалов, в том числе повышения эффективности технологических процессов с углублением автоматизации и электрификации промышленного производства, активизации работы с населением по популяризации энергосбережения и рационального использования ТЭР в жилом секторе.

– Сейчас много внимания уделяется модернизации и техническому перевооружению энергетической отрасли, систем энергоснабжения промпредприятий. Какие направления можно назвать приоритетными? Какие крупные проекты уже осуществляются, какие планируются?

– Основные направления связаны с трансформацией энергокомплекса и повышением электропотребления. В межотраслевом комплексе мероприятий прописано более 160 действий по повышению электропотребления – на нужды как потребительские, так и на технологические. Планируется увеличить электропотребление на 2,7 млрд кВт/часов. Все мероприятия определены постановлением Совета Министров № 169 от 1 марта 2016 года. Документ называется "Комплексный план развития электроэнергетической сферы до 2025 года с учетом ввода Белорусской атомной электростанции". Постановление по мере необходимости корректируется, перечень проектов увеличивается. К примеру, буквально в марте в документ вносились актуальные изменения.

Уход от технологического пара и от импортируемого природного газа в сторону повышения электропотребления – это основные векторы. Наиболее, наверное, крупные проекты касаются введения в эксплуатацию электрокотлов. Уже построено 916 МВт электрокотлов в белорусской системе. Планируется, что к 2022 году также будут введены 800 МВт энергоисточников на четырех крупнейших электростанциях: Новополоцкой ТЭЦ, Лукомльской ГРЭС, Минской ТЭЦ-5 и Березовской ГРЭС.

– Весь мир переходит на электричество и возобновляемые источники энергии. Мы не отстаем?

– Нельзя сказать, что мы отстаем, особенно в части электрификации. Я уже рассказал про основные проекты. Что касается возобновляемых источников, в основном в Беларуси они используются для отопления и горячего водоснабжения. Если брать структуру использования ВИЭ в стране, то сейчас на их долю приходится 7,4% по предварительной статистике 2020 года. При этом практически 7% из этого объема – древесное топливо, используемое на котельных установках. А 0,4% – остальные классические возобновляемые источники энергии, на солнце и на ветре. До 2025 года планируется ввод в эксплуатацию дополнительно порядка 240 МВт источников на ВИЭ (солнце и ветер).

Уже сейчас реализуются достаточно крупные проекты – ветропарк Велешковичи в Витебской области и солнечная станция в Могилевской области. Не отстаем мы и в энергетическом использовании твердых коммунальных отходов. Идет проработка вопроса о строительстве крупного мусоросжигающего завода под Минском, чтобы утилизировать все те горы отходов, которые накопились и растут непосредственно под столицей.

– Есть ли потенциал у ВИЭ и зеленой энергетики в целом в нашей стране?

– За последние годы проделана значительная работа по вовлечению в топливный баланс местных ТЭР, в том числе ВИЭ. В результате реализации проектов по внедрению энергоисточников на местных ТЭР, включая ВИЭ, доля местных ТЭР в валовом потреблении ТЭР увеличилась в 2019 году на 2,3 процентного пункта к уровню 2015 года и составила 16,5%. На 1 сентября 2020 года суммарная установленная электрическая мощность установок ВИЭ составила 491 МВт, что более чем в 10 раз превышает этот же показатель 6-летней давности – 47 МВт (на 1 января 2014 года).

Как уже говорил, основная доля возобновляемых источников приходится пока на древесное топливо. Расширение его использования связано с наименьшими объемами капиталовложений и малыми сроками окупаемости в сравнении с другими видами ВИЭ. К 2025 году планируется нарастить мощности по производству топливной щепы до 2100 тыс. куб. м в год.

Сейчас созданы благоприятные условия для увеличения производства электрической и тепловой энергии из ВИЭ, сформирована долгосрочная политика развития ВИЭ, учитывающая структуру и тенденции изменения прогнозного топливно-энергетического баланса. После ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС в 2021–2025 годах возобновляемая энергетика будет развиваться совместно с повышением энергоэффективности с акцентом на распространении технологий использования ВИЭ для собственных нужд в секторах "здания" и "промышленность", на транспорте и в сельском хозяйстве; интеграции ВИЭ в энергосистему за счет развития "умных" сетей; применения технологий аккумулирования электрической и тепловой энергии.

– В Беларуси декларируется быстрый переход с традиционного транспорта на электрический. Это реально?

– Да, в принципе все осуществимо. Буквально пару недель назад утверждена госпрограмма о развитии электротранспорта до 2025 года. Она также разделена на две основные подпрограммы – непосредственно транспорт и развитие инфраструктуры – для того, чтобы его заряжать. Хочется отметить, что цели поставлены достаточно амбициозные – к 2030 году весь городской общественный транспорт в стране сделать полностью электрическим. И для достижения их будет развиваться и зарядная инфраструктура, а также собственное производство. В основном – на базе отечественных предприятий МАЗ и Белкоммунмаш. Планируется внедрить не только электробусы, но и электрогрузовики и электромусоровозы белорусского производства. Заложен выпуск и легковых автомобилей (на базе завода БелДжи).

– Расскажите о цифровизации энергоотрасли и промышленного сектора: какие мероприятия для Республики Беларусь приоритетны и принесут наиболее быструю отдачу? Есть ли в стране финансовые ресурсы, кадры и, главное, стремление к этому?

– В начале апреля была утверждена стратегия цифровизации, цифровой трансформации электроэнергетической отрасли до 2025 года. Основной целью является повышение надежности, технологичности и экономичности функционирования отрасли. Ключевые задачи для успешного воплощения стратегии – совершенствование механизмов отраслевого управления на платформе и кросс-платформе решений, цифровая трансформация путем внедрения современных IТ-технологий с увеличением производительности труда и повышением качества продукции, а также расширением рынков сбыта.

Предусмотрено возмещение издержек на совершенствование внутренних и внешних бизнес-процессов организаций белорусской энергосистемы. Будут полностью автоматизированы такие процессы, как внешнеэкономическая деятельность, система менеджмента качества, процессы кадровой работы, формирование и передача отчетных данных. Всё будет исключительно в цифровой форме. Пройдет внедрение этих технологий в управление межгосударственными и интеграционными процессами и организация межгосударственного информационного обмена.

Также в стратегии заложено создание благоприятных условий для жизни граждан и обеспечение безопасности и защиты данных при использовании IТ-технологий.

Решение задачи обеспечат мероприятия по модернизации и развитию систем управления технологическими процессами. Запланирована модернизация и автоматизирование системы управления распределительными станциями, создание и совершенствование систем контроля и учета энергоресурсов. Планируется практически полностью перейти на дистанционный съем показаний приборов учета. Также в стратегии заложена автоматизация основных бизнес-процессов и развитие информационных систем ведомственного документооборота с переходом обслуживания на безбумажные формы; создание, модернизация и развитие систем электронных услуг и платежей за потребленные услуги тепло- и электроснабжения. В программе четко определены объемы и источники финансирования. С учетом развития и высокой скорости изменений в этой сфере, планы будут актуализироваться в 2022–2024 годах.

– Какой у нашей страны потенциал в развитии энергоэффективности? Как далеко нам до других стран? На кого можем равняться?

– Уже сейчас энергоемкость ВВП Беларуси сопоставима с теми же показателями Канады и Финляндии. С учетом всех принятых программ, действующих жестких нормативов и предполагаемой модернизации, потенциал в повышении энергоэффективности у страны, действительно, большой, с хорошей перспективой.

Подготовлено по материалам ЦПП "Деловые медиа".

Информационный партнер Республиканского конкурса "Лидер энергоэффективности Республики Беларусь – 2021" – Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА.