Потенциал Минфина по привлечению кредитных ресурсов гораздо выше - Белковец

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потенциал Минфина по привлечению кредитных ресурсов гораздо выше, и эти источники ничуть не хуже. Об этом заявил сегодня замминистра финансов Андрей Белковец во время круглого стола компании Cbonds "Долговой рынок Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

Замминистра напомнил, что в 2019 году Беларусь планировала привлечь российский кредит, а также седьмой транш ЕФСР. "Ничего не получено, однако ничего негативного не произошло. Мы нашли замену, и альтернативные источники ничуть не хуже", - сказал Андрей Белковец. Речь, в частности, идет о китайском несвязанном кредите.

В целом, по словам замминистра, сегодня Минфин гораздо сильнее с точки зрения инструментов привлечения кредитных ресурсов. "Мы имеем более разнообразный потенциал, где нам заимствовать, чтобы не зависеть от какого-то одного кредитора, который в этой связи может диктовать нам условия", - сказал Андрей Белковец. Это является большим достижением министерства, подчеркнул он.-0-