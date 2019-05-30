Потенциал нефтехимической отрасли Беларуси представлен на выставке Caspian Oil & Gas в Баку

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потенциал нефтехимической отрасли Беларуси представлен на международной выставке индустрии нефти и газа Caspian Oil & Gas в Баку, сообщили БЕЛТА на УП "Белинтерэкспо".

Накануне белорусскую экспозицию посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Посол Республики Беларусь в этой стране Геннадий Ахрамович ознакомил главу государства с представленной отечественными предприятиями продукцией.

Так, нефтеперерабатывающим заводом "Нафтан" совместно с входящим в его состав заводом "Полимир" представлены на выставке базовые и индустриальные нефтяные масла, акриловые волокна широкой цветовой гаммы и все производимые марки полиэтилена. "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" демонстрирует в Баку автомобильные бензины АИ-92-К5-Евро, АИ-95-К5-Евро, АИ-98-К5-Евро и дизельное топливо с низким содержанием серы, бытовое печное топливо, нефтяные битумы, углеводородные сжиженные топливные газы, экологически улучшенный керосин. "Полоцк-Стекловолокно" - один из ведущих в странах СНГ производителей стекловолокна и продукции на его основе - представляет ровинги, рубленые волокна и конструкционный стекломат, используемые в качестве армирующих наполнителей при производстве композиционных материалов, а также высокотемпературные кремнеземные ткани, устойчивые к воздействию температур свыше 1000 градусов, химических реагентов, кислот, щелочей и сплавов. В качестве новинки на выставке представлен директ-ровинг ЕС25 4800-53С, который применяется при производстве композитной арматуры.

Экспозиция предприятий концерна "Белнефтехим" организована выставочным унитарным предприятием "Белинтерэкспо" Белоруской торгово-промышленной палаты при содействии посольства Беларуси в Азербайджане.

Международная выставка Caspian Oil & Gas проходит в Баку с 29 мая по 1 июня. Ежегодно в ней принимают участие более 300 компаний из 30 стран, которые демонстрируют оборудование, услуги и инновационные технологии для добычи нефти и транспортировки энергоресурсов, очистки и производства топлива, а также сырье для химической промышленности.-0-

Фото "Белинтерэкспо"