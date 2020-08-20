Потери Беларуси при выходе из ЕАЭС могут составить четверть ВВП - аналитик БИСИ

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потери Беларуси при выходе из ЕАЭС могут составить четверть ВВП. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил аналитик Белорусского института стратегических исследований Виталий Демиров.

"Учитывая прямые и косвенные аспекты торгово-экономического воздействия Беларуси и ЕАЭС, эффект от кооперации составляет примерно половину нынешнего ВВП. Я бы спрогнозировал, что потери, которые могут возникнуть в краткосрочной перспективе, составят четверть, может, 20% нашего ВВП. Это с учетом того, что могут еще вырасти цены на энергоносители", - сказал Виталий Демиров.

По его словам, Евразийский экономический союз способствует достижению интеграции по четырем сферам: передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. В каждом из этих сегментов есть свои преимущества.

"Кроме того, нужно еще учитывать то, что ЕАЭС динамично развивается за счет создания свободных экономических зон с рядом третьих стран (Иран, Израиль, Египет, Сербия). Объем рынков для государств - участников значительно расширяется. Также принятие Таможенного кодекса упростило ряд процедур, позволяющих активизировать взаимодействие в логистике и в целом улучшить бизнес-климат торгового партнерства", - отметил аналитик БИСИ. Речь идет о цифровых транспортных коридорах, специальных регламентах по сертификации продукции, которые тоже позволили достичь достаточно существенных экономических преимуществ.-0-