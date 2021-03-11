Потери промышленности Беларуси из-за пандемии превысили $1 млрд - первый замминистра

11 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Потери промышленного сектора Беларуси из-за ограничений, связанных с пандемий COVID-19, в 2020 году составили свыше $1 млрд. Такую цифру привел первый заместитель министра промышленности Беларуси Сергей Гунько сегодня во время круглого стола о негативных последствиях пандемии коронавируса для экономик стран СНГ, который прошел в формате видеомоста в рамках международного экономического форума "СНГ - 30 лет", передает корреспондент БЕЛТА.

"По нашим оценкам, потери промышленности Беларуси от ковидной ситуации 2020 года составили чуть более $1 млрд из-за проблем, связанных с введением ограничений на перемещение товаров и срывом контрактов", - сказал Сергей Гунько.

Он напомнил, что в Беларуси было принято решение не останавливать экономику и предприятия, что позволило практически избежать спада промышленного производства в стране в отличие от других государств. "Мы в течение первых двух месяцев перестроили полностью работу не только госорганов, но и предприятий на режим практически военного времени, когда в течение нескольких часов менялась ситуация с поставщиками комплектующих (в основном это европейские страны), начинались даже проблемы проведения финансовых платежей, потому что банки прекращали работу на территории европейских государств", - сказал первый замминистра. Поэтому, по его словам, в первую очередь пришлось менять европейских поставщиков и искать альтернативных партнеров в СНГ.

Одновременно на промышленных предприятиях Беларуси, особенно на конвейерных производствах, разворачивалась работа в части санитарных норм, разводились по времени смены и людские потоки в транспорте, чтобы они не пересекались. "Была внедрена дистанционная работа, определены критические сектора предприятий, на которых дублировались функции по четным и нечетным дням, чтобы не потерять компетенции коллективов, которые необходимы были для безостановочной работы предприятий. Вот так мы первые месяцы прожили, переведя полностью на ручное управление всю систему промышленности страны", - отметил Сергей Гунько.

"Параллельно ставилась задача по локализации и замене выпадающих комплектующих, в первую очередь рассматривали вопросы организации немедленного развертывания производства медицинской техники, медизделий, средств индивидуальной защиты, - указал первый замминистра. - В принципе мы неплохо выдержали этот этап, даже сегодня на многих предприятиях вошли в те ниши, где из третьих стран получали импортные комплектующие и импортную технику. Сегодня имеем достаточно неплохой уровень производства медицинских изделий на наших отечественных предприятиях".

По мнению Сергея Гунько, COVID-19 стал своеобразным стресс-тестом, который выявил самые слабые места в сегодняшнем реальном мире. "Это прежде всего места, связанные с разрывом кооперационных связей - они разрывались в течение нескольких дней, - констатировал он. - Наверное, настал тот момент, когда мы должны в рамках СНГ создать карту индустриализации, наполнить ее компетенциями и даже где-то создать стратегические запасы. Кстати, в Беларуси на многих предприятиях имеются стратегические минимальные запасы комплектующих, необходимых для организации бесперебойной работы в режиме локдауна".

"Эта карта индустриализации, карта замены компетенций из далеких стран на локальные рынки сегодня абсолютно нужна. Это позволит поднять национальные экономики, разовьет и углубит интеграцию", - добавил первый замминистра.-0-