Потребность белорусов в молоке и мясе полностью удовлетворяется за счет отечественных товаров - МАРТ

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потребность белорусов в молочных и мясных продуктах полностью удовлетворяется за счет отечественных товаров. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало, передает корреспондент БЕЛТА.

"Принципы нашей национальной продовольственной безопасности заключаются в самообеспеченности основными продуктами питания и сырьевыми ресурсами, такими как зерно, молоко, мясо, сахар, растительное масло, овощи, фрукты, ягоды, яйца и рыба. На сегодня на потребительском рынке страны достигнута полная сбалансированность спроса и предложения по основным названным группам товаров. За счет отечественных товаров в полном объеме удовлетворяется потребность в мясных, молочных продуктах, свежих овощах, сахаре, муке, яйцах домашней птицы", - сказал Михаил Жигало.

По его словам, потребительский рынок Беларуси развивается достаточно динамично. "Каких-либо всплесков покупательского спроса на отдельные виды товаров, в том числе критического импорта, мы не наблюдаем. Доля продовольствия в общем объеме импорта за первый квартал составила 7,2%. В сравнении с январем-мартом прошлого года отмечается небольшое снижение - на 1,8 процентного пункта. С 2020 года у нас намечается четкая тенденция на снижение объемов импорта по отдельным продовольственным товарам", - отметил представитель МАРТ.

Михаил Жигало добавил, что пандемия повлияла на структуру функционирования потребительского рынка, мировые цены на продовольствие. "Несмотря на складывающуюся конъюнктуру рынка, министерство и другие заинтересованные органы приняли ряд комплексных мер. По наиболее волатильным и турбулентным товарным позициям мы фактически перешли на ручное регулирование с целью насыщения нашего внутреннего рынка. Была проделана колоссальная работа. Не наблюдалось сужения ассортимента, полки торговых объектов были наполнены", - подчеркнул он.-0-