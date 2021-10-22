Повторная миссия МАГАТЭ по эксплуатационной безопасности посетит БелАЭС 25-29 октября

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повторная миссия МАГАТЭ по эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) посетит БелАЭС с 25 по 29 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

Визит экспертов на станцию пройдет в рамках проекта технического сотрудничества "Повышение эксплуатационной безопасности Белорусской АЭС в период ввода в эксплуатацию и эксплуатации".

В состав миссии войдут эксперты из Великобритании, Франции, Бельгии, России, Армении, Украины. Они оценят ход выполнения рекомендаций и предложений, выработанных в 2019 году в процессе рассмотрения вопросов эксплуатационной безопасности первого энергоблока БелАЭС.

Миссия МАГАТЭ Pre-OSART (Operational Safety Review Team) - миссия группы анализа эксплуатационной безопасности. В соответствии с регламентом МАГАТЭ она проводится для строящихся и вводимых в эксплуатацию АЭС до загрузки ядерного топлива.-0-