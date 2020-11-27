Повышение эффективности госсектора и улучшение инвестклимата - Минэкономики о планах на ближайшие пять лет

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич рассказал сегодня журналистам о том, какие направления планируется заложить в Программу социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Продолжается подготовка системных мер на среднесрочную перспективу, которые лягут в основу Программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы. Одновременно идет работа и над механизмами реализации наших целей. Это в первую очередь госпрограммы (25 проектов сейчас проходят обсуждение и согласование) и программа деятельности правительства, которая будет предусматривать изменение институциональной среды, направленное на улучшение условий жизни наших граждан", - сказал Дмитрий Ярошевич.

В программе социально-экономического развития будет несколько блоков. "Традиционно одним из основных является социальный блок. Это вопросы, которые волнуют всех граждан: доходы, цены, качество и доступность здравоохранения и образования. В программе также будет затронута тема совершенствования инвестиционного климата, условий для работы бизнеса. Особый акцент будет сделан на государственном секторе экономики, поскольку были накоплены некоторые проблемы, которые мы настроены в кратчайшие сроки разрешить. Таким образом, основные вопросы - это обеспечение государством социальных гарантий, эффективный госсектор, раскрепощение бизнес-инициативы, создание условий для иностранных инвесторов", - отметил замминистра.

По его словам, в подготовке системных мер и практических шагов на среднесрочную перспективу участвуют не только представители государственных органов, но и бизнес-союзы, эксперты международных организаций, независимые экономисты, научное сообщество. В Научно-исследовательском экономическом институте Минэкономики в ноябре прошел цикл круглых столов по обсуждению Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы. Запланировано также обсуждение на диалоговых площадках. "Затем программа будет рассмотрена на Всебелорусском народном собрании. Думаю, поступят еще предложения. Все они будут проанализированы, включены в окончательный проект программы и затем направлены главе государства на утверждение", - добавил Дмитрий Ярошевич.-0-