Повышение ставки рефинансирования направлено на сдерживание инфляции - Каллаур

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повышение ставки рефинансирования направлено на сдерживание инфляции. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель правления Национального банка Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера мы приняли решение о повышении ставки рефинансирования на 75 базисных пунктов (до 8,5%. - Прим. БЕЛТА). Данное решение вкупе с другими мерами направлено на сдерживание инфляции", - сказал Павел Каллаур.

Он отметил, что с конца прошлого года наблюдалось ускорение инфляционных процессов. По итогам марта индекс потребительских цен в годовом выражении составил 8,5%.-0-

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