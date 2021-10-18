Правила автоперевозок грузов изменятся в Беларуси с 15 апреля 2022 года

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правила автомобильных перевозок грузов изменятся в Беларуси с 15 апреля 2022 года. Это предусмотрено постановлением правительства от 12 октября 2021 года №579, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Новое постановление предусматривает необходимость предоставления перевозчиками, выполняющими перевозки с использованием разрешений на проезд по территории одного иностранного государства, документов (в порядке и сроки, установленные Минтрансом), аналогичных для получения разрешений на проезд по территории нескольких иностранных государств.

Также перевозчик будет обязан представлять в Транспортную инспекцию измененные документы и сведения в течение 10 календарных дней с момента наступления таких изменений. Транспортная инспекция в свою очередь должна будет проводить анализ сведений, содержащихся в представленных документах (в том числе на основании информации, полученной от органов государственного управления), анализ фактического использования перевозчиком разрешений.

Кроме того, документом предусмотрены полномочия Минтранса принимать решение об ограничении количества разрешений, подлежащих выдаче перевозчику, при выявлении несоблюдения установленного порядка их использования, представления недостоверных сведений (документов) или их непредставления.

"Принятие предлагаемых изменений позволит создать на базе имеющейся в Транспортной инспекции автоматизированной информационной системы централизованную базу сведений о транспортных средствах, водителях и ответственных лицах, тем самым повысить прозрачность процедуры выдачи и распределения разрешений на проезд по территориям иностранных государств", - подчеркнули в Минтрансе.

Постановление вступает в силу с 15 апреля 2022 года.-0-