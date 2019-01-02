Правила продажи товаров по подарочным сертификатам утверждены в Беларуси

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Положение о порядке и условиях реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) по подарочному сертификату или другому подобному документу утверждено постановлением Совета Министров Беларуси от 22 декабря 2018 года №935 "О некоторых мерах по защите прав потребителей". Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В правилах прописано, что сдача по подарочным сертификатам не производится. Но если стоимость купленных товаров меньше суммы, указанной в сертификате, то на оставшуюся сумму можно будет еще совершить покупки в течение срока действия сертификата. Если стоимость товаров больше номинальной цены подарочного сертификата, то потребитель доплачивает недостающую сумму.

По истечении срока сертификата продавец вправе отказать потребителю в передаче товаров (выполнении работ, оказании услуг). При этом деньги за сертификат потребителю не возвращаются. Но продавец может самостоятельно определять случаи продления срока действия подарочного сертификата.

В случаях утраты, кражи, порчи подарочного сертификата, не позволяющих его идентифицировать, сертификат не восстанавливается и не обменивается на новый, деньги за него не возвращаются.

На подарочном сертификате или сопроводительных документах должен быть номер телефона для справок по вопросам реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) по сертификату, срок действия подарочного сертификата или информация о том, что он является бессрочным, а также другая информация об условиях его использования.

Продавец не может устанавливать условия продажи товаров, которые сокращают сроки действия подарочного сертификата, влияют на возможность его использования в течение срока действия. Также запрещено устанавливать такие условия, как активация подарочного сертификата и другое.-0-