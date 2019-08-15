Правила разработки строительных норм определены в Беларуси

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило правила разработки строительных норм и правил, их утверждения и применения. Это предусмотрено постановлением №517 от 7 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале .

Подготовка документов будет осуществляться на основании ежегодно определяемого Министерством архитектуры и строительства перечня работ в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности с указанием исполнителей и сроков. Она производится в соответствии со структурой Национального комплекса технических нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Строительные нормы и правила состоят из нескольких частей: организационно-методическое обеспечение строительства; основные положения безопасности зданий и сооружений; градостроительство, здания и сооружения; инженерное обеспечение зданий и сооружений, наружные сети; строительные конструкции и изделия; строительные материалы и изделия; мобильные здания и сооружения, оснастка, инвентарь и инструмент; здания и сооружения, тепловая защита, энергетические характеристики; экономика строительства.

Правила изложения, оформления и регистрации строительных норм, строительных правил утверждаются Минстройархитектуры. Требования обязательны к применению с даты введения их в действие.

Постановлением также установлено, что разработанные технические кодексы установившейся практики могут утверждаться в виде строительных норм и строительных правил после их согласования Межведомственным советом по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства. В состав совета включены представители министерств архитектуры и строительства, по чрезвычайным ситуациям, транспорта и коммуникаций, энергетики, Госстандарта и др. Председателем межведомственного совета назначен заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Как сообщалось, новые виды технических нормативных правовых актов - строительные нормы и правила вводятся в соответствии с указом №217 от 5 июня. Они предусматривают создание в стране прогрессивной системы технического нормирования, переход к гибким и упрощенным нормам проектирования, позволяющим применять при строительстве современные технологии, решения, материалы.

Строительные нормы и правила появятся в Беларуси Новые документы будут разработаны и утверждены в целях создания в стране прогрессивной системы технического нормирования, перехода к гибким и упрощенным нормам проектирования, позволяющим применять при строительстве современные технологии, решения, материалы.

Указом определено, что строительные нормы Беларуси (СНБ) - это требования в области безопасности зданий и сооружений, предназначенные для обязательного применения. А строительные правила Беларуси (СПБ) - это способы достижения строительных норм. Применяться СПБ будут на добровольной основе.-0-