Правила теплоснабжения утверждены в Беларуси

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило правила теплоснабжения. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров №609 от 11 сентября 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства.

Правилами определен порядок взаимоотношений потребителей тепловой энергии с энергоснабжающими организациями по заключению, исполнению, изменению, продлению и прекращению договоров теплоснабжения; присоединения систем теплопотребления к тепловым сетям. Также определяется порядок составления и применения графиков ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности; организации учета тепловой энергии и теплоносителя; расчетов за тепловую энергию и теплоноситель.

Правила не распространяются на порядок оказания жилищно-коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению.

Как пояснили в правительстве, необходимость утверждения правил обусловлена спецификой снабжения тепловой энергией и ее потребления. При этом принимается во внимание то, что тепловая энергия является товаром, учитываются непрерывность технологической связи производства, передачи, распределения, продажи и потребления теплоэнергии, государственная политика Беларуси в области энергосбережения, а также потенциальная опасность теплоустановок, теплотехнического оборудования и сооружений.

Согласно документу, республиканские органы госуправления, облисполкомы и Минский горисполком в трехмесячный срок должны привести свои нормативные правовые акты в соответствие с данным постановлением и принять меры по его реализации.

Давать разъяснения по применению утвержденных правил поручено Министерству энергетики и Министерству жилищно-коммунального хозяйства.

Постановление принято для совершенствования государственного регулирования в области теплоснабжения. Основные пункты документа вступают в силу через три месяца после его официального опубликования.-0-