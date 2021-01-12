Правила взимания НДС на электронные услуги изменят в ЕАЭС с учетом опыта Беларуси

12 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня одобрила изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе в части единых правил взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В документе учтен международный опыт применения специальных налоговых правил для электронных услуг, в том числе опыт Республики Беларусь и Российской Федерации, - подчеркнули в пресс-службе. - Главное нововведение - уплата НДС по месту потребления услуги в электронной форме по аналогии с принципом страны назначения. Проект изменений разработала комиссия совместно с уполномоченными органами стран ЕАЭС".

"Электронная торговля в наше время развивается глобальными темпами, цифровизация экономики обуславливает необходимость применения современных механизмов налогообложения и налогового администрирования, - отметил член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков. - Новые механизмы создадут равные прозрачные условия налогообложения услуг как внутри союза, так и в торговле с третьими странами, соответствуя общемировым тенденциям налогообложения".

После вступления в силу изменений все государства ЕАЭС должны будут привести национальные налоговые нормы по уплате НДС на электронные услуги в соответствие с правом ЕАЭС.

Одобренный Коллегией ЕЭК документ направлен на процедуры внутригосударственного согласования в страны ЕАЭС, добавили в пресс-службе.-0-