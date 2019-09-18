Правительство Беларуси готово всесторонне содействовать выходу отечественных компаний на рынок Японии

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское правительство готово оказать всестороннее содействие отечественным компаниям в выходе на рынок Японии. Об этом говорится в приветственном слове заместителя премьер-министра Игоря Ляшенко к участникам белорусско-японского экономического форума, который проходит сегодня во время Белорусского промышленно-инвестиционного форума в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Вице-премьер отметил, что Беларусь всегда славилась широчайшей географией экономических связей, она и сегодня остается открытой для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами и регионами мира. Что касается Японии, то это один из перспективных торговых и инвестиционных партнеров Беларуси в Азии. "Правительство Республики Беларусь поддерживает интерес японского бизнеса к установлению партнерских отношений с нашей страной и готово оказывать всестороннее содействие белорусским компаниям в выходе на японский рынок", - подчеркнул в приветственном слове Игорь Ляшенко.

Он убежден, что у производимой в Беларуси продукции есть множество преимуществ, которые еще предстоит оценить партнерам из Японии. Это широкий перечень промышленных товаров, высокое качество продуктов питания и передовые разработки в сфере высоких технологий. Двум странам есть чем поделиться и чему научиться друг у друга, есть куда стремиться в деле развития торговых связей, считает вице-премьер.

"Одной из ключевых задач форума является повышение информированности белорусского и японского бизнеса о возможностях делового и инвестиционного сотрудничества путем прямого общения. Искренне надеюсь на то, что белорусско-японский экономический форум станет постоянной и эффективной площадкой для содержательных дискуссий и заинтересованного обмена мнения и новыми идеями. Это позволит активизировать двустороннюю торговлю, расширить взаимодействие в области инвестиций и технологий между белорусскими и японскими организациями", - отметил Игорь Ляшенко.

Он выразил уверенность в том, что контакты, которые будут установлены сегодня на форуме, станут надежной основой для долгосрочных взаимовыгодных связей и будут содействовать углублению двусторонних отношений.-0-