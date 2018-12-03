Правительство Беларуси предлагает усилить роль государства как собственника в управлении предприятиями

3 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Правительство Беларуси внесло на рассмотрение Президента предложения об усилении роли государства как собственника в управлении предприятиями. Об этом журналистам рассказал премьер-министр Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам премьер-министра, вопрос об управлении госпредприятиями вызвал наибольшую дискуссию на состоявшемся у Президента совещании с руководством Совета Министров. "При управлении крупными акционерными обществами с преобладающей долей государства есть хорошие примеры, когда сформированные на этих предприятиях советы директоров (наблюдательные советы) эффективно реализуют функции собственника. Вместе с тем есть и другие примеры, когда созданные органы управления работают формально. К сожалению, это приводит к неверным инвестиционным решениям, и финансовые результаты работы этих предприятий оставляют желать лучшего", - отметил Сергей Румас.

Он констатировал, что в среднем производительность труда на предприятиях с государственной собственностью ниже, чем на частных предприятиях или предприятиях с участием иностранного капитала. "В связи с этим правительство внесло на рассмотрение главы государства предложения об усилении роли государства как собственника в управлении этими предприятиями. В первую очередь это касается органов управления - наблюдательных советов или советов директоров, посредством которых государство реализует свою функцию управления этими предприятиями через назначение туда своих представителей", - заявил премьер-министр.

Сергей Румас пояснил, что соответствующий институт уже работает в стране и все функции представителей собственника и нанятого менеджмента - директоров предприятий - прописаны в законе. Глава государства поручил рассмотреть данный вопрос еще раз до конца года на заседании правительства с привлечением успешных представителей бизнеса, которые являются либо собственниками крупных предприятий, либо их директорами. "Чтобы государство, используя опыт, который наработан в Беларуси, могло принять более правильные и взвешенные управленческие решения", - пояснил руководитель правительства.

Он рассказал, что такое совещание проведут до конца года и Президенту будут внесены необходимые предложения, которые в том числе будут касаться и назначения высших должностных лиц представителями государства в самых крупных системных предприятиях Беларуси. По словам Сергея Румаса, такие представители, используя свой опыт, смогут помочь предприятиям работать более эффективно.

Премьер-министр отметил, что на части предприятий сформированные советы директоров и наблюдательные советы работают формально, хотя и сейчас на наиболее крупных госпредприятиях представителями государства являются чиновники на уровне замминистра или даже министра. "При координирующей роли Госкомимущества должна быть упорядочена система и выстроен список - у каждого министра или замминистра должно быть не больше двух таких предприятий, где он будет назначен представителем государства, - сказал Сергей Румас. - Эти высокие должностные лица должны возглавить наблюдательные советы и нести ответственность перед собственником (государством) за результаты их работы".

Руководитель правительства уточнил, что за представителями государства на предприятиях - вопросы стратегии и контроль за выполнением соответствующей линии; за директорами - руководство предприятиями. "И эти функции ни в коей мере не должны пересекаться", - подчеркнул он.-0-