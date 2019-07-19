Правительство Беларуси предлагает Всемирному банку согласовать дорожную карту реформ в сентябре

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси предлагает Всемирному банку завершить согласование дорожной карты реформ в сентябре 2019 года. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин сегодня на встрече с представителями Всемирного банка во главе с региональным директором ВБ по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи

"На мой взгляд, по нашей дорожной карте повышения эффективности национальной экономики осталось не столь много разногласий. Предлагаю начинать работать по каждой странице дорожной карты, и если общие формулировки и решения понятны, чтобы все было согласовано. Есть предложение, чтобы в сентябре текущего года мы эту работу завершили", - отметил Александр Турчин.

У первого вице-премьера 18 июля состоялось очередное обсуждение всех аспектов дорожной карты. "В принципе практически по всем вопросам, мы считаем, общие решения найдены", - сказал он.

"Если останутся какие-то вопросы, по которым мы не найдем компромисса (но, на мой взгляд, таких вопросов быть не должно), мы их оставим для решения на самом высоком уровне", - добавил Александр Турчин.

Сату Кахконен в свою очередь отметила, что рада возможности провести встречу и обсудить в правительстве подготовку документа. По ее оценке, осталось не так много вопросов, которые бы вызывали несогласие между сторонами, но это важные моменты, их нужно обсудить.

Сату Кахконен

По итогам переговоров стороны подтвердили, что согласовать дорожную карту планируется в сентябре, а дальнейшая подготовка к подписанию будет идти до конца года.

Как сообщалась, правительство и Всемирный банк начали работать над дорожной картой реформ в январе 2019 года. Ранее в интервью БЕЛТА глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер пояснял, что при подготовке документа поддержка банка будет охватывать пять основных направлений: государственные расходы, энергетическая отрасль, государственные предприятия, финансовый сектор, система социальной защиты и обеспечения.-0-

Фото Оксаны Манчук