16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси рассчитывает на рост товарооборота с Молдовой по мере выхода из пандемии. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня на встрече в Минске с премьер-министром Молдовы Ионом Кику, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последние три года товарооборот демонстрировал небольшой, но устойчивый рост. В 2020 году он немножко снизился, но, наверное, это следствие процессов, которые происходят в мировой экономике. Думаю, вы со мной согласитесь, что у нас огромный потенциал в промышленной и сельскохозяйственной сферах. Поэтому объем товарооборота как основное мерило этих отношений должен быть гораздо выше. Считаю, надо оперативно преодолеть тенденцию снижения, мы выходим из пандемии", - отметил Роман Головченко.

Роман Головченко и Ион Кику

По его словам, Беларусь традиционно заинтересована наращивать поставки в Молдову продукции машиностроения, в том числе с использованием механизмов льготного финансирования. В июне правительство Беларуси приняло решение о включении второго молдавского банка в программу льготного кредитования белорусской техники.

Белорусская сторона в курсе планов Кишинева по обновлению пассажирского парка молдавской столицы и намеревается принять участие в тендере на поставку автобусов. "Сейчас они, честно говоря, разлетаются, как горячие пирожки. Считаем, что введение дополнительных инструментов льготного финансирования дает нам дополнительные преимущества для победы в этом конкурсе", - добавил премьер-министр.

В Молдове уже собирают белорусские тракторы и троллейбусы, расширяется модельный ряд этой техники. Роман Головченко выразил надежду, что совместными усилиями будет запущено и производство пассажирских автобусов. "Необходимая техническая документация для сборки уже передана молдавской стороне. Мы ожидаем решения мэрии Кишинева по финансированию этого проекта, - сказал премьер-министр. - В свою очередь могу гарантировать, что правительство обеспечит контроль за своевременным и полным выполнением обязательств".

Беларусь также заинтересована в наращивании поставок из Молдовы плодоовощной и фармацевтической продукции.

Ион Кику

Ион Кику выразил уверенность, что правительства Молдовы и Беларуси будут совместно работать, чтобы вывести отношения двух стран на новый уровень. "Я уверен, что мы будем дальше развивать сотрудничество. У нас есть очень много направлений, по которым можем укрепить взаимодействие", - сказал Ион Кику.-0-

Фото Оксаны Манчук