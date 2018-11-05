Правительство Беларуси рассчитывает на углубление сотрудничества с Всемирным банком - Турчин

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин встретился с региональным директором Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Во время переговоров Александр Турчин проинформировал Сату Кахконен, что на прошлой неделе парламент Беларуси утвердил новую Программу деятельности правительства на 2018-2020 годы. Он высказал мнение, что те цели и задачи, которые поставило перед собой белорусское правительство, полностью коррелируют с рекомендациями международных финансовых организаций, в том числе Всемирного банка. "Новая программа деятельности правительства сохраняет приверженность проведению планомерных преобразований. Мы уверены, что именно выверенные шаги будут способствовать укреплению институтов рынка и частной собственности", - подчеркнул первый вице-премьер.

По его словам, правительство рассчитывает на тесное взаимодействие с Всемирным банком по широкому спектру вопросов, таких как продолжение консультативной поддержки банка в проведении в стране отдельных структурных преобразований, а также реализация инвестиционных проектов по строительству и модернизация объектов социальной и экономической инфраструктуры.

Александр Турчин отметил, что сотрудничество с Всемирным банком находится на достаточно хорошем уровне и правительство остается приверженным его углублению в тех областях, где банк сегодня обладает неоспоримым преимуществом.

В свою очередь Сату Кахконен заявила, что банк намерен продолжить тесное сотрудничество с белорусским правительством.

Первый вице-премьер Беларуси встретился также с представителями Европейского банка реконструкции и развития. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Беларуси с банком в различных сферах экономики.-0-