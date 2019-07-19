Правительство Беларуси утвердило порядок взаимодействия госорганов при импорте нефтепродуктов из РФ

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси утвердило положение о взаимодействии госорганов и других организаций при подготовке документов для обеспечения вывоза нефтепродуктов из Российской Федерации. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 18 июля 2019 года №471, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Положение в соответствии с межправсоглашением Беларуси и РФ о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов определяет порядок взаимодействия государственных органов и других организаций при подготовке индикативных балансов добычи, потребления, поставки, импорта и экспорта нефтепродуктов, протокола согласования вывоза товаров из РФ в Беларусь. Прописано также взаимодействие при подготовке списка субъектов предпринимательской деятельности - получателей этих товаров в Беларуси.

В частности, субъектам хозяйствования заявки о потребности в российских нефтепродуктах необходимо представлять по установленной правительством форме.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 31 декабря 2024 года.-0-