Правительство Беларуси заключит договоры с ВТБ Лизинг и "Росагролизингом"

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси заключит договоры с компаниями "ВТБ Лизинг" и "Росагролизинг" о предоставлении в Российской Федерации белорусских товаров на условиях финансовой аренды (лизинга). Соответствующее постановление Совета Министров от 13 августа 2019 года №532 официально опубликовано сегодня на
Министерство промышленности совместно с Минфином уполномочено на проведение переговоров с российскими организациями по проектам соответствующих договоров и их подписание.
Допсоглашения к договорам о лизинге также будут заключены с российскими компаниями "ВЭБ-лизинг", "ТрансФин-М", "Европлан" и компаниями из Казахстана - "КомТрансЛизинг", "КазАгроФинанс", RailLeasing.
Кроме того, в качестве основы для проведения переговоров Совмин одобрил проект договора между правительством Беларуси и акционерным обществом "Банк Акцепт" об условиях выдачи кредитов для приобретения в РФ белорусских товаров. При достижении договоренностей с российской стороной документ будет подписывать Министерство финансов.-0-
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