Правительство Беларуси заключит договоры с ВТБ Лизинг и "Росагролизингом"

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси заключит договоры с компаниями "ВТБ Лизинг" и "Росагролизинг" о предоставлении в Российской Федерации белорусских товаров на условиях финансовой аренды (лизинга). Соответствующее постановление Совета Министров от 13 августа 2019 года №532 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Министерство промышленности совместно с Минфином уполномочено на проведение переговоров с российскими организациями по проектам соответствующих договоров и их подписание.

Допсоглашения к договорам о лизинге также будут заключены с российскими компаниями "ВЭБ-лизинг", "ТрансФин-М", "Европлан" и компаниями из Казахстана - "КомТрансЛизинг", "КазАгроФинанс", RailLeasing.

Кроме того, в качестве основы для проведения переговоров Совмин одобрил проект договора между правительством Беларуси и акционерным обществом "Банк Акцепт" об условиях выдачи кредитов для приобретения в РФ белорусских товаров. При достижении договоренностей с российской стороной документ будет подписывать Министерство финансов.-0-