Правительство будет работать над декриминализацией экономических рисков - Турчин

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси будет работать над декриминализацией экономических рисков, заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин сегодня на Кастрычніцкім эканамічным форуме (KEF-2018), передает корреспондент БЕЛТА.

На форуме

Андреа Викторин

"В ближайшее время, я надеюсь, мы поставим точку в решении вопроса об отмене указа №488 (указ о лжепредпринимательстве. - Прим. БЕЛТА). После этого мы выйдем на обсуждение проблемы - если удастся ее решить, это самым фундаментальным образом изменит в положительную сторону инвестклимат Беларуси, даст реальный зеленый свет масштабному притоку капиталу. Речь идет о декриминализации экономических преступлений", - отметил Александр Турчин.

Заместитель Генерального директора по вопросам переговоров о добрососедстве и расширении, Европейская комиссия Катарина Матернова

По мнению первого вице-премьера, экономические методы принуждения к исполнению закона могут оказаться не менее, а то и более действенными, чем силовые. "Это решение столь фундаментально, что, конечно, потребует глубокой проработки и дискуссии. Окончательное решение, естественно, остается за главой государства", - добавил он.-0-

Региональный директор Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен

Директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик

Фото Рамиля Насибулина

Предсказуемость государственной политики - лучший экономический курс для страны - Турчин "Мне кажется, что самый лучший экономический курс - это курс предсказанный и предсказуемый. Для бизнеса и общества в целом нет ничего лучше стабильности", - считает Александр Турчин.

Беларусь может присоединиться к ВТО в 2020 году Эту дату озвучила сегодня директор Департамента по присоединению новых стран Секретариата ВТО Майка Ошикава, выступая на "Кастрычнiцкiм эканамiчным форуме".

МАРТ: причин для введения в Беларуси экстренных мер по ценовому регулированию нет "Абсолютно уверен, что все задачи по контролю за ценами, поставленные перед нами, будут выполнены", - сказал министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.