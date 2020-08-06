Правительство до конца года подготовит комплексные предложения по развитию сахарной отрасли - Головченко

6 августа, Слуцк /Корр. БЕЛТА/. Правительство до конца года подготовит комплексные предложения по развитию сахарной отрасли, сообщил премьер-министр Роман Головченко во время общения с коллективом Слуцкого сахарорафинадного комбината, передает корреспондент БЕЛТА.

"Острый вопрос - какое будущее у сахарной отрасли. По слуцкому комбинату вопросов не должно быть, это мощное предприятие с хорошим объемом производства, модернизированное. Надо думать, как оптимизировать сахарную отрасль в целом, что делать с сырьевой базой. Есть поручение Президента, и правительство к концу года должно выйти с комплексным предложением, как будет работать и развиваться сахарная отрасль в Беларуси в будущем. Это касается ее структуры, как будет организована производственная цепочка - от поля до покупки", - сказал Роман Головченко.

Глава правительства отметил, что государство поддерживало и продолжит поддерживать сахарную отрасль. За последние 15-17 лет проведена ее модернизация, только за последние пять лет вложено $250 млн. Страна производит сахар из отечественного сырья и отказалась от импорта сахара-сырца, созданы оптимальные сырьевые зоны для выращивания сахарной свеклы.

В то же время есть и сложности. Так, в странах - основных торговых партнерах наблюдается перепроизводство сахара, что оказывает давление на цены. "Сахарный бизнес - такой же бизнес, как и другие. Есть зависимость как от цен на сырье, так и от цен на мировых рынках", - констатировал премьер-министр.-0-

В Беларуси планируют упростить приобретение невостребованного жилья в деревнях Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко во время общения с коллективом Слуцкого сахарорафинадного комбината.

Фото Оксаны Манчук