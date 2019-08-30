30 августа, Несвижский район /Корр. БЕЛТА/. Правительство готовит меры по обеспечению эффективной работы сахарной отрасли. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель концерна "Белгоспищепром" Александр Забелло по итогам совещания, которое сегодня прошло на Городейском сахарном комбинате под руководством премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам председателя концерна, белорусские сахарные заводы занимают лидирующие позиции на постсоветском пространстве по технологиям, оборудованию, выходу готовой продукции из единицы сырья. Но сегодня не только техника определяет конкурентоспособность предприятия и производимой продукции. "Если к моменту формирования ЕАЭС на общем рынке был дефицит сахара порядка 1 млн т, то сегодня префицит примерно от 700 тыс. т до 1 млн т. Это достаточно большой объем. В результате этого есть переходящие запасы сахара, и иногда участники рынка, чтобы высвободить денежные средства, выбрасывают его на рынок гораздо ниже себестоимости. Кроме того, в СНГ есть страны с префицитом сахара, есть страны Азиатского региона, которые довлеют над рынком. Сегодняшнее совещание было направлено на то, чтобы предупредить возможные негативные последствия от ситуации, которая складывается на мировом рынке сахара, - рассказал Александр Забелло. - Мы решали проблему стоковых потоков сахара, которые поступают на наш рынок. Ни в коей мере не собираемся ставить какие-то заградительные меры. Продумали, каким образом экономическими подходами сегодня выровнять ситуацию, не загнать в убытки производство сахара на всех этапах - начиная с поля, заканчивая реализацией в розничной торговле, чтобы сегодня зарабатывали и сельхозпредприятия, и производители, и торговля. Определены некоторые механизмы, которые, надеюсь, позволят уже в ближайшее время стабилизировать ситуацию".

Он подчеркнул, что при этом ситуацию в отрасли сегодня нельзя назвать критичной. "Сахарные заводы работают рентабельно, торговля имеет маржинальность по реализации сахара, которой не имела никогда. Но в перспективе могут произойти события, способные в корне поменять ситуацию, и их нужно предупредить, приняв меры заранее", - отметил председатель концерна.

По его словам, виды на урожай сахарной свеклы в Беларуси в этом году хорошие. "Мы уже приступили к производству сахара из нового урожая сахарной свеклы. Сегодня показатели качества лучше, чем были в прошлом году, и содержание сахара в свекле выше. Думаю, что уровень 2018 года по производству сахара мы превысим и получим порядка 630-640 тыс. т сахара из свеклы", - добавил Александр Забелло.

Предприятия "Белгоспищепрома" поставляют сахар в 18 стран. "Сегодня сахар - это уже не настолько дорогая продукция, потому большую роль играет логистика. Более чем за 2 тыс. км нет экономической целесообразности вывозить", - пояснил председатель концерна.

Сергей Румас 30-31 августа совершает рабочую поездку в Минскую и Брестскую области. Он посетил Городейский сахарный комбинат, где прошло совещание по обеспечению эффективной работы организаций сахарной отрасли. Кроме того, сегодня в Бресте глава правительства примет участие в торжественном открытии средней школы №11, ознакомится с материально-технической базой школы, условиями для обучения и воспитания учащихся. В программе рабочей поездки также посещение Западного обхода Бреста, где премьер-министру доложат о выполнении поручений, предусмотренных указом от 5 января 2012 года №11 о строительстве этого объекта.

Сергей Румас

На 31 августа запланировано участие Сергея Румаса в церемонии награждения победителей областного соревнования по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур. Мероприятие пройдет в Пружанском районе Брестской области.-0-

Фото Рамиля Насибулина