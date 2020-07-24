24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство готовит новую программу по увеличению потребления электроэнергии, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, который принимает участие в заседании коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства по итогам работы в I полугодии 2020 года, передает корреспондент БЕЛТА.

"Увеличение потребления электроэнергии - очень важный для страны вопрос в связи с вводом атомной станции, у нас будет большой объем электроэнергии. Поэтому сейчас готовится программный документ, который охватывает все сферы деятельности и отрасли народного хозяйства для увеличения потребления электроэнергии", - сказал Владимир Кухарев.

По словам вице-премьера, отдельным блоком будут идти вопросы отопления жилья (как многоэтажного, так и одноэтажного), садовых товариществ, дачных домиков.

"В этой программе будут обозначены подходы, конкретные сроки, финансирование, чтобы в максимально краткие сроки каждый обратившийся мог получить достаточный объем электроэнергии для отопления своего жилья, - пояснил Владимир Кухарев. - Также прорабатываются вопросы по увеличению уже со следующего года в два раза объемов строящегося жилья с электрическим отоплением".-0-

Правительство подтверждает планы полностью перевести Минск на водоснабжение из подземных источников к 2025 году Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, который принимает участие в заседании коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства по итогам работы в I полугодии 2020 года.

В Беларуси с начала года введены около 120 станций обезжелезивания воды Новые объекты позволят к 2025 году дополнительно обеспечить качественной питьевой водой более 900 тыс. человек.