Правительство готовит Президенту пакет предложений о поддержке предприятий и бизнеса

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси готовит Президенту пакет предложений о поддержке предприятий и бизнеса. Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы собираемся на первое совещание по обсуждению мер, которые предложило Минэкономики, чтобы помочь предприятиям легче пройти этот сложный период", - сказал Сергей Румас.

Сергей Румас

На следующей неделе правительство проведет еще одно заседание и, приняв необходимые решения, внесет Президенту эти предложения. "Минэкономики предложило довольно широкий набор инструментов, который включает и налоговые каникулы, и кредитные каникулы, и поддержку индивидуальных предпринимателей. Но я не буду забегать вперед, учитывая, что мы с коллегами еще не обсуждали эти меры. Во вторник (31 марта) правительство намерено принять уже окончательное решение о предлагаемых мерах поддержки", - отметил премьер-министр.

Он добавил, что это, скорее всего, станет первым шагом, который будет касаться предприятий. "Наши дальнейшие шаги будут зависеть от того, как будет развиваться ситуация", - пояснил глава правительства.-0-