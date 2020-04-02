Правительство готовит второй пакет мер поддержки экономики на фоне коронавируса

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2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство готовит второй пакет мер поддержки экономики из-за коронавируса. Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам премьера, "правительство уже имеет видение по второму пакету". Он будет касаться поддержки промышленности и строительства.
"Что-то мне подсказывает, что второй пакет также не будет последним. Ситуация развивается очень стремительно. И государство должно оказывать тем сферам, которые оказались в сложной ситуации, меры поддержки", - отметил руководитель правительства.-0-