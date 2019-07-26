26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство готово рассмотреть финансовые стимулы для ускоренного перехода на бумажную упаковку. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, посещая выставку, посвященную вопросам разработки технологий и организации производства биоразлагаемой упаковки из растительного сырья, передает корреспондент БЕЛТА.

Одним из стимулов для производителей экологичной упаковки могут стать дешевые кредитные средства. В эту нишу мог бы активнее приходить малый и средний бизнес, считает Сергей Румас.

"Надо, чтобы в этой сфере была конкуренция, тогда и с ценами будет порядок", - отметил глава правительства.

Концерн "Беллесбумпром" представил премьер-министру возможности своих предприятий по выпуску бумажных пакетов и упаковки. По словам председателя концерна Юрия Назарова, "Беллесбумпром" готов увеличить объемы производства и полностью покрыть потребности страны в бумажных пакетах. Однако для этого нужно, чтобы продукт был востребованным на рынке. Пока полиэтиленовые пакеты дешевле, а, значит, бумажные не могут вытеснить их быстро.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Александр Терехов и премьер-министр Беларуси Сергей Румас во время посещения выставки

Как рассказала директор ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Наталья Гринцевич, к 2035 году долю перерабатываемых коммунальных отходов в Беларуси планируется увеличить до 50%. Сейчас этот показатель на уровне 20%. При этом она обратила внимание, что перерабатывать отходы становится все сложнее. Если в 1972 году было 1,4 млн т коммунальных отходов, то в 2018-м - уже 3,1 млн т. Кроме того, на смену стеклу, металлу, бумаге, которые проще перерабатывать, приходит полимерная упаковка.-0-