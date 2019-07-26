26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство готово рассмотреть финансовые стимулы для ускоренного перехода на бумажную упаковку. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, посещая выставку, посвященную вопросам разработки технологий и организации производства биоразлагаемой упаковки из растительного сырья, передает корреспондент БЕЛТА.
Одним из стимулов для производителей экологичной упаковки могут стать дешевые кредитные средства. В эту нишу мог бы активнее приходить малый и средний бизнес, считает Сергей Румас.
"Надо, чтобы в этой сфере была конкуренция, тогда и с ценами будет порядок", - отметил глава правительства.
Концерн "Беллесбумпром" представил премьер-министру возможности своих предприятий по выпуску бумажных пакетов и упаковки. По словам председателя концерна Юрия Назарова, "Беллесбумпром" готов увеличить объемы производства и полностью покрыть потребности страны в бумажных пакетах. Однако для этого нужно, чтобы продукт был востребованным на рынке. Пока полиэтиленовые пакеты дешевле, а, значит, бумажные не могут вытеснить их быстро.
Как рассказала директор ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Наталья Гринцевич, к 2035 году долю перерабатываемых коммунальных отходов в Беларуси планируется увеличить до 50%. Сейчас этот показатель на уровне 20%. При этом она обратила внимание, что перерабатывать отходы становится все сложнее. Если в 1972 году было 1,4 млн т коммунальных отходов, то в 2018-м - уже 3,1 млн т. Кроме того, на смену стеклу, металлу, бумаге, которые проще перерабатывать, приходит полимерная упаковка.-0-
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