Правительство готово завершить переговоры по присоединению Беларуси к ВТО до июня 2020 года

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство готово завершить переговоры по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации до 12-й министерской конференции ВТО в июне 2020 года. Об этом заявил сегодня первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин на встрече с генеральным директором ВТО Роберту Азеведу в Женеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Александр Турчин поблагодарил Секретариат ВТО за содействие в продвижении переговоров, в том числе в части подготовки материалов к заседаниям рабочей группы и обновленной дорожной карты переговорного процесса. Первый заместитель премьер-министра подчеркнул готовность правительства двигаться по предложенному плану, чтобы завершить переговоры по присоединению Беларуси к организации до 12-й министерской конференции ВТО в июне 2020 года. Александр Турчин отметил, что Беларусь является наибольшей экономикой из всех активных присоединяющихся стран, поэтому исходит из того, что присоединение Беларуси выгодно всем членам ВТО и самой организации.

Роберту Азеведу высоко оценил усилия правительства Беларуси по продвижению переговорного процесса, отметив, что страна находится в стратегическом фокусе организации для скорейшего оформления членства в ВТО. Гендиректор заверил, что он лично и Секретариат ВТО готовы и дальше оказывать Беларуси содействие в этом направлении.

На встрече с председателем рабочей группы ВТО по присоединению Беларуси, постоянным представителем Турции при организации Кемалем Маденоглу Александр Турчин поблагодарил за качественную работу по продвижению переговорного процесса, а также проинформировал о принимаемых правительством Беларуси шагах в данном направлении. Стороны обсудили повестку дня 12-го заседания рабочей группы ВТО по присоединению Беларуси, которое проходит 11 июля в Женеве.

Беларусь при вступлении в ВТО готова к поиску компромиссов без ущерба национальным интересам - Турчин Александр Турчин информировал участников заседания о развитии белорусской экономики, продвижении по пути вступления в ВТО и результатах, достигнутых после предыдущего заседания рабочей группы в феврале 2019 года.

Накануне, 9 июля, Александр Турчин встретился с заместителем генерального директора ВТО Аланом Вулффом. Обсуждены итоги реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита замгендиректора ВТО в Минск в ноябре 2018 года. Алан Вулфф проинформировал о текущих тенденциях в работе ВТО и выразил готовность продолжить содействовать Беларуси в скорейшем завершении переговорного процесса по присоединению к организации.-0-