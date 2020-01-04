Правительство и Нацбанк утвердили стратегию повышения доверия к белорусскому рублю

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегия повышения доверия к национальной валюте до 2035 года утверждена в Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительство со ссылкой на постановление Совета Министров и Национального банка от 3 января 2020 года №1/1.

Как будут повышать доверие к нацвалюте

Правительство и Нацбанк будут вести согласованную политику, чтобы обеспечить главенствующую роль белорусского рубля во внутренней экономике. Фундаментом восстановления доверия к нацвалюте будет обеспечение в стране ценовой стабильности и макроэкономической сбалансированности.

Вместе с тем в стратегии отмечается, что процесс полного восстановления доверия к национальной валюте может быть длительным.

Предполагается реализовать комплекс мер, который станет катализатором процессов более быстрого восстановления доверия к национальной валюте и в целом к проводимой государством экономической политике.

К 2021 году планируется полностью реализовать меры по переходу на режим инфляционного таргетирования.

В ближайшие 2-3 года активизируется работа по существенному снижению уровня монополизма в экономике, будут полностью исключены региональные ограничения по движению товаров внутри страны.

Продолжится работа по повышению устойчивости госдолга, который преимущественно сформирован валютными обязательствами (около 97%). Предполагается реализовать стратегию по его ежегодному снижению за счет ограничения как связанных, так и несвязанных государственных заимствований. Ежегодный объем последних не будет превышать 75% от годовой потребности в погашении государственного долга.

Развитие финансового рынка будет базироваться на актуализированной Стратегии развития финансового рынка Беларуси.

В формировании долгосрочных источников финансирования в белорусских рублях ключевую роль сыграет развитие альтернативных форм сбережений, в том числе институтов коллективного инвестирования, а также стимулирование развития видов добровольного страхования, относящихся к страхованию жизни.

С 2020 года на постоянной основе предусмотрена эмиссия государственных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте, с различными сроками обращения для различных категорий инвесторов. "Это позволит сформировать ориентиры по доходности для других средне- и долгосрочных инструментов финансового рынка", - отмечается в стратегии.

В реальном секторе экономики реализуют меры по оздоровлению госорганизаций. В их основу ляжет жесткая финансовая дисциплина в отношении экономически несостоятельных и неэффективных организаций. Планируется обеспечить своевременный вывод экономически несостоятельных организаций с рынка и передачу их активов более эффективным рыночным субъектам.

Сферу применения нацвалюты расширят

В стратегии сказано, что будет проводиться активная политика по ограничению функционала иностранной валюты на территории Беларуси.

В стране реализуют принцип отказа от использования иностранной валюты внутри страны. Все ставки налогов, арендной платы и тарифов (цен) госорганизаций будут устанавливаться в белорусских рублях. Все выплаты, пособия, субсидии будут осуществляться государством преимущественно в белорусских рублях.

В правила коммуникаций госорганов будет внедрен принцип, в соответствии с которым при оценке объемов денежных средств, связанных с экономикой Беларуси, суммы будут указываться в белорусских рублях.

Кроме того, рассмотрят вопрос об изменениях в межправсоглашение между Беларусью и РФ, которые исключат возможность расчетов в иностранной валюте на территории Беларуси между резидентами за природный газ.

Обсудят и возможность ухода от расчетов в валюте между резидентами в страховой сфере. Исключительные случаи использования иностранной валюты на территории Беларуси предлагается определить в новой редакции закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

Хеджирование валютных рисков

Мировая практика свидетельствует, что хеджирование является одним из наиболее востребованных способов ограничения и управления валютными рисками. Оно позволяет участникам рынка работать с национальной валютой независимо от размера оцениваемых ими валютных рисков.

Сейчас в Беларуси продолжается формирование законодательной и инфраструктурной базы для сделок с производными финансовыми инструментами для хеджирования валютных рисков. Вместе с тем срочный рынок в его традиционном понимании не сформирован.

Для дальнейшего развития рынка хеджирования будут реализованы дополнительные меры.

Также будет внедрен новый инфраструктурный институт - репозитарий, обеспечивающий сбор, систематизацию, анализ и прозрачность информации о сделках, совершаемых на неорганизованном рынке с ценными бумагами и другими фининструментами.

Что в итоге

Индикаторами успешности стратегии должно стать приближение доли нацвалюты в широкой денежной массе и в требованиях банков и Банка развития к экономике к 80%.

При этом важно, чтобы инфляция была не выше целевого ориентира.-0-