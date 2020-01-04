Правительство и Нацбанк утвердили стратегию повышения доверия к белорусскому рублю

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 4 января 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:44 Юные таланты из Могилевской области побывали на рождественской встрече в Минске Регионы
18:35 "Белнефтехим" рассчитывает в январе возобновить экспорт нефтепродуктов Экономика
18:31 НАТО приостановила работу своей тренировочной миссии в Ираке В мире
18:27 Прокачка нефти на белорусские НПЗ возобновлена - "Белнефтехим" Экономика
18:21 Член совета директоров Федерации хоккея США рассказал об американской модели развития молодых игроков Спорт
17:56 Рождественский турнир помогает развивать хоккей в Беларуси и за ее пределами - защитник украинской команды Спорт
17:49 Стоимость нефти для белорусских НПЗ с учетом налогового маневра вырастет более чем на $20 за тонну - "Белнефтехим" Экономика
17:48 Строго относиться прежде всего к себе - водители о безопасности на дорогах Регионы
17:46 Помпео предостерег Иран от ответных мер против США после убийства Сулеймани В мире
17:37 Премии спецфонда Президента Беларуси получат более 70 учащихся-олимпиадников и 160 педагогов Президент
17:31 Три человека удостоены специальной премии Президента "Белорусский спортивный Олимп" Президент
17:16 В Гродно легковушка въехала в троллейбус и опрокинулась Происшествия
17:15 Исполнительный директор УХЛ: Рождественский турнир - хорошая школа для юных хоккеистов Спорт
17:02 Под Минском легковушку прошило отбойником - пострадали женщина и ее 5-летняя дочь Происшествия
16:58 Обвиняемый по делу о похищении девушки в Бресте отказался от дачи показаний Происшествия
16:40 "Белавиа" с конца марта начнет летать в Вену Общество
16:38 Павел Нехайчик перешел в БАТЭ из брестского "Динамо" Спорт
16:31 Лесхозы продали почти 140 тыс. новогодних деревьев в предпраздничные дни Общество
16:21 Милиция ищет тех, кто ранее мог видеть обнаруженную в Свислочи сумку Происшествия
16:21 Утверждена среднесрочная финансовая программа бюджета на 2020-2022 годы Экономика
16:21 Афиша выходного дня: Рождественский турнир, "Город счастливых людей" и детский бал в Мирском замке Афиша
16:13 Правительство и Нацбанк утвердили стратегию повышения доверия к белорусскому рублю Экономика
16:11 В Кличевском районе ребенок отравился неизвестной жидкостью Происшествия
16:01 РЕПОРТАЖ: Хранитель времени, Маленький принц, Мадам Му-Му - креативная елка в Большом Культура
16:00 Мексиканец проехал 14 тыс. километров в компании "хороших мальчиков" Калейдоскоп
15:51 На молодежном театральном форуме "М.@rt.контакт" покажут 24 спектакля из 11 стран Культура
15:37 Россияне обыграли хоккеистов Балтии на Рождественском турнире в Минске, Украина уступила Финляндии Спорт
15:30 ФОТОФАКТ: Рождественский фестиваль батлеечных и кукольных театров открылся в Минске Культура
15:17 Минская милиция разыскивает пропавшую 35-летнюю женщину Происшествия
15:16 Румас и Медведев обсудили ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ Экономика
Все новости
Все новости
Экономика
04 января 2020, 16:13

Правительство и Нацбанк утвердили стратегию повышения доверия к белорусскому рублю

Фото из архива
Фото из архива

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегия повышения доверия к национальной валюте до 2035 года утверждена в Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительство со ссылкой на постановление Совета Министров и Национального банка от 3 января 2020 года №1/1.

Как будут повышать доверие к нацвалюте

Правительство и Нацбанк будут вести согласованную политику, чтобы обеспечить главенствующую роль белорусского рубля во внутренней экономике. Фундаментом восстановления доверия к нацвалюте будет обеспечение в стране ценовой стабильности и макроэкономической сбалансированности.

Вместе с тем в стратегии отмечается, что процесс полного восстановления доверия к национальной валюте может быть длительным.

Предполагается реализовать комплекс мер, который станет катализатором процессов более быстрого восстановления доверия к национальной валюте и в целом к проводимой государством экономической политике.

К 2021 году планируется полностью реализовать меры по переходу на режим инфляционного таргетирования.

В ближайшие 2-3 года активизируется работа по существенному снижению уровня монополизма в экономике, будут полностью исключены региональные ограничения по движению товаров внутри страны.

Продолжится работа по повышению устойчивости госдолга, который преимущественно сформирован валютными обязательствами (около 97%). Предполагается реализовать стратегию по его ежегодному снижению за счет ограничения как связанных, так и несвязанных государственных заимствований. Ежегодный объем последних не будет превышать 75% от годовой потребности в погашении государственного долга.

Развитие финансового рынка будет базироваться на актуализированной Стратегии развития финансового рынка Беларуси.

В формировании долгосрочных источников финансирования в белорусских рублях ключевую роль сыграет развитие альтернативных форм сбережений, в том числе институтов коллективного инвестирования, а также стимулирование развития видов добровольного страхования, относящихся к страхованию жизни.

С 2020 года на постоянной основе предусмотрена эмиссия государственных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте, с различными сроками обращения для различных категорий инвесторов. "Это позволит сформировать ориентиры по доходности для других средне- и долгосрочных инструментов финансового рынка", - отмечается в стратегии.

В реальном секторе экономики реализуют меры по оздоровлению госорганизаций. В их основу ляжет жесткая финансовая дисциплина в отношении экономически несостоятельных и неэффективных организаций. Планируется обеспечить своевременный вывод экономически несостоятельных организаций с рынка и передачу их активов более эффективным рыночным субъектам.

Сферу применения нацвалюты расширят

В стратегии сказано, что будет проводиться активная политика по ограничению функционала иностранной валюты на территории Беларуси.

В стране реализуют принцип отказа от использования иностранной валюты внутри страны. Все ставки налогов, арендной платы и тарифов (цен) госорганизаций будут устанавливаться в белорусских рублях. Все выплаты, пособия, субсидии будут осуществляться государством преимущественно в белорусских рублях.

В правила коммуникаций госорганов будет внедрен принцип, в соответствии с которым при оценке объемов денежных средств, связанных с экономикой Беларуси, суммы будут указываться в белорусских рублях.

Кроме того, рассмотрят вопрос об изменениях в межправсоглашение между Беларусью и РФ, которые исключат возможность расчетов в иностранной валюте на территории Беларуси между резидентами за природный газ.

Обсудят и возможность ухода от расчетов в валюте между резидентами в страховой сфере. Исключительные случаи использования иностранной валюты на территории Беларуси предлагается определить в новой редакции закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

Хеджирование валютных рисков

Мировая практика свидетельствует, что хеджирование является одним из наиболее востребованных способов ограничения и управления валютными рисками. Оно позволяет участникам рынка работать с национальной валютой независимо от размера оцениваемых ими валютных рисков.

Сейчас в Беларуси продолжается формирование законодательной и инфраструктурной базы для сделок с производными финансовыми инструментами для хеджирования валютных рисков. Вместе с тем срочный рынок в его традиционном понимании не сформирован.

Для дальнейшего развития рынка хеджирования будут реализованы дополнительные меры.

Также будет внедрен новый инфраструктурный институт - репозитарий, обеспечивающий сбор, систематизацию, анализ и прозрачность информации о сделках, совершаемых на неорганизованном рынке с ценными бумагами и другими фининструментами.

Что в итоге

Индикаторами успешности стратегии должно стать приближение доли нацвалюты в широкой денежной массе и в требованиях банков и Банка развития к экономике к 80%.

При этом важно, чтобы инфляция была не выше целевого ориентира.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Нацбанк правительство
Новости рубрики Экономика
Владимир Сизов. Фото из архива "Белнефтехим" рассчитывает в январе возобновить экспорт нефтепродуктов
Фото из архива Прокачка нефти на белорусские НПЗ возобновлена - "Белнефтехим"
Фото из архива Стоимость нефти для белорусских НПЗ с учетом налогового маневра вырастет более чем на $20 за тонну - "Белнефтехим"
Фото из архива Утверждена среднесрочная финансовая программа бюджета на 2020-2022 годы
Фото из архива Румас и Медведев обсудили ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ
Фото из архива Беларусь договорилась с РФ о поставке первой партии нефти по цене без премии
Главное
Александр Лукашенко и Рене Фазель Беларусь и Латвия организуют в 2021 году один из лучших чемпионатов мира по хоккею - Лукашенко
Эффективность госсектора и борьба с внешними шоками - какие задачи Лукашенко поставил новому министру экономики
Прокачка нефти на белорусские НПЗ возобновлена - "Белнефтехим"
Новый год в "Парке Челюскинцев": квартиры в престижном комплексе - на праздничных условиях!
Топ-новости
Три человека удостоены специальной премии Президента "Белорусский спортивный Олимп"
Правительство и Нацбанк утвердили стратегию повышения доверия к белорусскому рублю
Гранты Президента в 2020 году получат почти 100 работников науки, образования, здравоохранения и культуры
Румас и Медведев обсудили ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ
Новый год продолжается! До конца января квартиры в Минске в рассрочку на 10 лет!
Стоимость нефти для белорусских НПЗ с учетом налогового маневра вырастет более чем на $20 за тонну - "Белнефтехим"
Рождественский турнир любителей хоккея с каждым годом становится все более масштабным - Фазель
РЕПОРТАЖ: Хранитель времени, Маленький принц, Мадам Му-Му - креативная елка в Большом
Гороскоп на неделю с 6 по 12 января
Постоянный контроль за радиационной обстановкой возле БелАЭС обеспечивают две системы наблюдений
Лесхозы продали почти 140 тыс. новогодних деревьев в предпраздничные дни
Больницы и поликлиники изменят график работы в рождественские праздники
Афиша выходного дня: Рождественский турнир, "Город счастливых людей" и детский бал в Мирском замке
В Беларуси уменьшилось число территорий с напряженной ситуацией на рынке труда
В Беларуси изменился перечень документов для назначения семейного капитала
Афиша выходного дня
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.