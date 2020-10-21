Правительство изменило лимиты директивного кредитования в 2020 году

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство изменило лимиты директивного кредитования государственных программ и мероприятий в 2020 году. Соответствующее постановление Совета Министров от 20 октября 2020 года №598 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

На Br11,29 млн уменьшены лимиты кредитования подпрограммы "Развитие гражданской авиации Республики Беларусь". Средства выделялись Минскому заводу гражданской авиации №407. На такую же сумму увеличено кредитование субъектов хозяйствования по решениям Президента. На эти цели будет направлено Br718,59 млн. Br11,29 млн получит "Белмедстекло" на инвестиционный проект в соответствии с распоряжением Президента от 3 сентября этого года.

Объем недирективного кредитования Банком развития увеличен на Br27,4 млн, до Br832,88 млн. Дополнительные Br4,21 млн получат управление капитального строительства Витебского облисполкома и УКС города Витебска на реконструкцию путепровода и ул.Гагарина в Витебске. Br13,19 млн будет выделено Минскому молочному заводу №1, ОАО "Савушкина пуща", ОАО "Спорово", КСУП "АгроСолы" и КСУП "Гудогай" на инвестпроекты в животноводстве. Еще Br10 млн выделяется дирекции по строительству Минского метрополитена на реализацию госпрограммы развития транспортного комплекса страны. В итоге объем кредитования Банком развития увеличивается почти до Br1,74 млрд.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-