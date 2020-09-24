24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство изменило порядок возмещения расходов на жилье при командировках по Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 22 сентября 2020 года №550, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

ИП, организации независимо от формы собственности (исключение - бюджетные организации) при командировании работников в пределах Беларуси сами принимают решение о возмещении расходов по найму жилья на основании подтверждающих документов либо без них.

При отсутствии таких документов расходы за время командирования (исключение - время нахождения в пути) возмещаются в размере, не превышающем 20%, но не менее 5% размеров возмещения этих расходов. Конкретный размер возмещения расходов устанавливается нанимателем в локальном правовом акте.

Что касается бюджетных организаций, то расходы по найму жилья при командировании в пределах страны возмещаются на основании подтверждающих документов. При их отсутствии расходы возмещаются в размере 5% размеров возмещения этих расходов.

Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.-0-