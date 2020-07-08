Правительство изучает варианты поддержки завода БАТЭ

8 июля, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Правительство изучает варианты поддержки ОАО "Борисовский завод автотракторного электрооборудования" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты", сообщил сегодня журналистам премьер-министр Роман Головченко во время посещения предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нужно предметно посмотреть на перспективы, что делать дальше, даст ли эта новая порция поддержки, предложение о которой вносит Министерство промышленности, толчок в будущее. Или это средства, чтобы вынырнуть, еще раз вдохнуть воздух, а потом опять уйти на глубину. Очень не хотелось бы, чтобы это было так", - сказал Роман Головченко.

Глава правительства обратил внимание, что решение о господдержке предприятия уже принимали в 2015 году. Пандемия усугубила непростое положение дел на БАТЭ, поэтому премьер-министр решил лично приехать на завод и вместе с крупными потребителями автокомпонентов рассмотреть проблемные вопросы.

"Государство - собственник, поэтому мы не можем оставаться в стороне и руководствоваться чисто теоретическими подходами портфельного инвестора. Мы понимаем, что за предприятием стоит коллектив более чем из 1,2 тыс. человек, поэтому мы должны не просто приехать с инспекцией, а помочь найти решение. В руках государства есть арсенал инструментов, который может быть задействован", - пояснил Роман Головченко.

В нынешней ситуации БАТЭ могли бы предоставить отсрочку платежей по займам, перенос сроков уплаты и другие меры. Комплекс мер будет подготовлен для рассмотрения главой государства.

"Конечно, всегда есть элементы неожиданности, которые мы не можем предусмотреть, "черные лебеди". Разные ситуации могут быть, включая меры протекционизма со стороны потребителей вне Республики Беларусь. От них застраховаться сложно, но все остальные моменты, которые в наших руках, мы постарались обсудить", - пояснил Роман Головченко.

Основные проблемы предприятия связаны с финансовыми результатами работы. Завод строился под большие конвейерные поставки главным образом для предприятий в РФ. Производственная структура заточена под это, глобальных мер по оптимизации площадей не принималось. Чтобы сейчас обеспечивать большие объемы поставок, надо заниматься инвестициями в качество продукции, обратил внимание глава правительства.

По его словам, стратегия развития у предприятия есть, но надо еще раз сверить финансовые потоки, позволят ли они обслуживать имеющиеся кредиты. "Никто не говорит, что государство что-то спишет или простит. Позиция Президента очень четкая: если ты взял, значит, надо заработать и отдать. Просто мы можем предоставить более льготные условия этого возврата", - добавил премьер-министр.-0-