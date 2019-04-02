2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство консолидирует госпакет акций Приорбанка. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 марта 2019 года №209, которое официально опубликовано на
Акции Приорбанка, которые сейчас находятся в собственности административно-территориальных единиц и юрлица (ОАО "Минский автомобильный завод" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ"), будут безвозмездно приняты в республиканскую собственность. Речь идет о 2 058 674 простых и 540 привилегированных акциях.
Затем этот пакет, а также акции Приорбанка, которые находятся в хозяйственном ведении госорганизаций, передадут во владение и распоряжение Госкомимущества.
Срок выполнения этого поручения - до 20 апреля.
Как сообщалось, госдолю в Приорбанке рассчитывает выкупить Европейский банк реконструкции и развития. Сейчас 87,74% в уставном фонде Приорбанка принадлежит Raiffeisen CIS Region Holding GmbH (Австрия).-0-
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