2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство консолидирует госпакет акций Приорбанка. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 марта 2019 года №209, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Акции Приорбанка, которые сейчас находятся в собственности административно-территориальных единиц и юрлица (ОАО "Минский автомобильный завод" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ"), будут безвозмездно приняты в республиканскую собственность. Речь идет о 2 058 674 простых и 540 привилегированных акциях.

Затем этот пакет, а также акции Приорбанка, которые находятся в хозяйственном ведении госорганизаций, передадут во владение и распоряжение Госкомимущества.

Срок выполнения этого поручения - до 20 апреля.

Как сообщалось, госдолю в Приорбанке рассчитывает выкупить Европейский банк реконструкции и развития. Сейчас 87,74% в уставном фонде Приорбанка принадлежит Raiffeisen CIS Region Holding GmbH (Австрия).-0-