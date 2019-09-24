Правительство нацелено на реальное выполнение дорожной карты повышения эффективности экономики - Турчин

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси нацелено на реальное выполнение дорожной карты повышения эффективности национальной экономики, заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин сегодня на встрече с представителями Всемирного банка во главе с региональным директором ВБ по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы понимаем те проблемы, которые у нас есть, и настроены на их решение не откладывая и начиная это со следующего года и следующей пятилетки. Мы должны сейчас разработать два больших программных документа - программа на следующую пятилетку и национальная стратегия устойчивого развития до 2035 года. Уверен, что очень многие вещи, которые есть в нашей дорожной карте, найдут свое отражение в этих программных документах", - отметил Александр Турчин.

Первый вице-премьер предложил обсудить вопросы, которые остаются нерешенными по дорожной карте повышения эффективности экономики. При этом он подчеркнул, что правительство по итогам выполнения дорожной карты рассчитывает получить конкретный результат.

"Правительство заинтересовано в скорейшем решении проблем, которые есть, но мы достаточно реально оцениваем наши возможности, - сказал Александр Турчин, комментируя сроки выполнения мероприятий дорожной карты. - У правительства нет желания что-то написать на бумаге, максимально сдвинуть сроки в неопределенность, чтобы потом этим не заниматься. Если мы подойдем к тому, что пункты будут согласованы, мы настроены их выполнять". Он обратил внимание, что только одну меру предлагается реализовать через 5-6 лет - это полная оплата населением услуг по теплоснабжению, потребуется обсуждение и согласование этого вопроса на самом высоком уровне. По остальным мероприятиям таких длительных сроков нет.

Сату Кахконен отметила, что вчера на встрече с рабочей группой по подготовке дорожной карты удалось по существу договориться касательно сферы социальной защиты. "Мы прошлись по ключевым вопросам и пунктам, по которым нет согласования и есть некоторые разногласия. Все еще есть ряд направлений, по которым у нас отмечаются проблемные моменты и которые требуют дополнительных обсуждений", - сказала представитель Всемирного банка. По ее словам, пока остаются разные взгляды на тарифы по теплоснабжению, реформу государственных предприятий, субсидии, директивное кредитование.-0-

Фото Андрея Покумейко