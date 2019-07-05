Правительство назначило представителей государства в органах управления ОАО "Нафтан"

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство назначило представителей государства в органах управления открытого акционерного общества "Нафтан". Соответствующее постановление Совета Министров от 1 июля 2019 года №441 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Представителями государства назначены министр экономики Дмитрий Крутой, заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Николай Мельченко, председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, заместитель председателя Комитета государственной безопасности Иван Тертель.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-