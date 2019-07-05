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Правительство назначило представителей государства в органах управления ОАО "Нафтан"

Экономика 05.07.2019 | 08:17
Фото из архива
Фото из архива

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство назначило представителей государства в органах управления открытого акционерного общества "Нафтан". Соответствующее постановление Совета Министров от 1 июля 2019 года №441 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Представителями государства назначены министр экономики Дмитрий Крутой, заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Николай Мельченко, председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, заместитель председателя Комитета государственной безопасности Иван Тертель.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-

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Теги
законодательство, правительство
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