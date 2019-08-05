Правительство назначило представителя государства в органах управления ОАО "Белресурсы"

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров назначил представителя государства в органах управления открытого акционерного общества "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы". Это предусмотрено постановлением Совмина №509 от 1 августа 2019 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Представителем государства будет председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Холдинг "Белресурсы" зарегистрирован в реестре холдингов в январе 2014 года. Государственное торгово-производственное объединение "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" в 2016 году была передана в подчинение Госкомимуществу. С 1 июля этого года она преобразована в открытое акционерное общество. Сегодня в составе холдинга "Белресурсы" 15 открытых акционерных обществ и одно республиканское унитарное предприятие "Белспецконтракт".

Управляющая компания участвует в разработке и реализации госпрограмм развития и совершенствования оптовой торговли, создании оптовых рынков, товаропроводящей сети за рубежом, а также в организации реализации на возмездной основе высвобождаемых материальных ресурсов Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и военизированных организаций Беларуси. Выполняет функции организатора процедур госзакупок товаров по перечню, определяемому Советом Министров, координацию оборота (импорта, оптовой торговли) товаров.-0-