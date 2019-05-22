Правительство обеспечит жесткий контроль за реализацией стратегических инвестпроектов

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство намерено обеспечить жесткий контроль за реализацией стратегических инвестиционных проектов, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совета Министров по социально-экономического развитию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Инвестиции в основной капитал имеют неплохую динамику - рост 7,1%. Вместе с тем при формировании прогноза на 2019 год мы закладывали рост 9,5%. Для выполнения этой задачи нам необходимо обеспечить жесткий контроль за реализацией стратегических инвестиционных проектов", - отметил Сергей Румас.

В правительстве неоднократно рассматривали ход крупных инвестпроектов, и расчеты Минэкономики показывают, что если бы эти проекты реализовывались в соответствии с взятыми обязательствами, то показатель по инвестициям был бы даже перевыполнен. "Кто за что отвечает - все знают. Есть соответствующее решение правительства. Спрос за эти важные объекты, которые находятся на контроле у главы государства, будет персональный", - обратил внимание премьер-министр.

Глава правительства поручил Минэкономики по итогам I полугодия провести обстоятельный анализ реализации всех важнейших проектов. "При наличии срыва сроков - причины и предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности", - сказал Сергей Румас.

В I квартале отмечена хорошая динамика поступления в экономику прямых иностранных инвестиций на чистой основе. За I квартал привлекли $973 млн - это вдвое выше установленного задания. Доведенные параметры выполнили все регионы. Активизировалась инвестиционная деятельность европейских стран. Удельный вес прямых инвестиций из Европы увеличился на 20% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.-0-