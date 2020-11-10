10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство обеспокоено ростом количества убыточных организаций. Об этом шла речь на заседании Президиума Совета Министров, где обсуждаются итоги работы экономики за январь - сентябрь текущего года, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главное мерило эффективности нашей работы - финансовый результат. В целом он положительный. Чистая прибыль составила около Br3 млрд, вместе с тем она снизилась (по сравнению с прошлым годом. - Прим. БЕЛТА). Возросло количество убыточных организаций. Сумма убытка выросла во всех областях, особенно в Гомельской и Витебской", - отметил премьер-министр Роман Головченко.

Председателям облисполкомов ранее поручили разобраться в причинах роста убыточности и внести конкретные предложения по решению этих проблем.

"Конечно, большую роль сыграли курсовые разницы. Но хочу предостеречь всех присутствующих, что все свои недоработки свалить на коронавирус и курсы валют не получится", - обратил внимание Роман Головченко.-0-