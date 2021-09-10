Правительство одобрило два проекта международной технической помощи

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 9 сентября 2021 года №518 одобрены два проекта международной технической помощи (МТП), сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, будут реализованы такие проекты, как "Поддержка функционирования архитектуры управления процессом достижения Целей устойчивого развития Республики Беларусь - 3" и "Достижение максимального влияния миграции и мобильности на устойчивое развитие Республики Беларусь".

Координация и эффективный контроль за реализацией первого проекта возложены на Министерство иностранных дел, второго - на Министерство внутренних дел.

Постановление вступает в силу со дня принятия.

Проект международной технической помощи - это документ, предусматривающий комплекс согласованных организационно-технических мероприятий, объединенных общей целью и обеспеченных частично или полностью за счет предоставления донорами МТП денежных средств, в том числе в иностранной валюте, товаров (имущества), выполнения работ, оказания услуг.-0-