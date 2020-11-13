Правительство одобрило привлечение $20 млн от Фонда ОПЕК для здравоохранения

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство одобрило проект кредитного соглашения между Беларусью и Фондом международного развития ОПЕК (программа неотложной помощи в сфере государственного здравоохранения, этап I) в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующее постановление Совмина от 11 ноября 2020 года №638 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Речь идет о привлечении в 2020-2022 годах внешнего государственного займа Фонда ОПЕК в размере $20 млн на 18 лет для финансирования мероприятий в сфере здравоохранения.

Министерство финансов уполномочено на проведение переговоров по проекту кредитного соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Фонд международного развития ОПЕК - международный финансовый институт, созданный в 1976 году странами - членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).-0-