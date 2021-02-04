Правительство одобрило семь проектов международной техпомощи

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси одобрило семь проектов международной технической помощи. Соответствующее постановление Совета Министров от 2 февраля 2021 года №65 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Проект "EU4Digital: Подключение научных и образовательных сообществ (EaPConnect)" будет координировать Национальная академия наук, проект "Укрепление сотрудничества между ЕС и Республикой Беларусь в таможенной сфере" - Государственный таможенный комитет.
За проекты по водному сектору Беларуси в городах Клецк, Любань, Фаниполь, Береза будут отвечать Министерство жилищно-коммунального хозяйства и облисполкомы.
Министерство образования определено координатором проекта "Модернизация подготовки аспирантов в области естественных наук и совершенствование методик обучения".
Проекты одобрены на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете Министров.-0-