Правительство определило единицы измерений в Беларуси

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило положение о допуске единиц величин к применению в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №673 от 24 ноября 2020 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства.

Положением определены единицы величин, которые допускаются к применению на территории Беларуси, их наименования, обозначения, соотношения, правила написания и применения, кратные и дольные значения.

К применению допускаются единицы величин Международной системы единиц (МСИ) и внесистемные единицы величин. В частности, установленные перечни сформированы по следующим позициям: основные единицы величин МСИ; производные единицы величин, имеющие специальные наименования и обозначения, а также применяемые в отдельных областях; единицы количества и скорости передачи информации; единицы величин, использование которых обусловлено выполнением обязательств по международным договорам Беларуси, а также международно-правовых актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

Документ вступает в силу с 27 ноября 2020 года.-0-