30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило экономические задачи на 2020 год, сообщил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании в Совете Министров, где обсуждаются основные прогнозные документы на следующий год, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Румас

"Весь пакет прогнозных документов неделю назад был детально рассмотрен и в целом одобрен на заседании Президиума Совета Министров, поднятые вопросы отработаны с заинтересованными. Сегодня в основном достигнуто понимание по ключевым вопросам", - сказал Сергей Румас.

При формировании подходов к прогнозу социально-экономического развития на 2020 год использовалось два сценария: целевой для прогноза и базовый для бюджета.

Глава правительства обратил внимание, что на днях эксперты из Международного валютного фонда и Всемирного банка вновь снизили ожидания по росту мировой экономики на 2019-2020 годы. Замедляется еврозона, торговые войны межу США и Китаем ведут к усилению конкурентной борьбы на ряде рынков, чувствительных для белорусских производителей. Геополитическая напряженность дестабилизирует сырьевые рынки и ведет к отложенному спросу на инвестиционные товары. "Все это создает серьезные вызовы для устойчивой работы экономики страны как в текущем году, так и в 2020-м", - отметил Сергей Румас.

Ключевыми показателями эффективности работы правительства и Нацбанка на 2020 год предлагается определить темп роста ВВП - 102,5%, темп роста производительности труда - 102,1%, привлечение прямых иностранных инвестиций в объеме $1,7 млрд, инфляция за год не должна превысить 5%.

Реальные располагаемые доходы населения в 2020 году должны вырасти на 2,4%, темп роста реальной заработной платы при этом ожидается на уровне 102,1%. Экспорт товаров и услуг прирастет на 3,3%, это значит, что в следующем году поставки на внешние рынки должны вырасти на $1,4 млрд по сравнению с итогами текущего года. Сальдо внешней торговли прогнозируется положительным на уровне 1% ВВП.

"Как видно из приведенных параметров, основной акцент - на обеспечение макроэкономической сбалансированности", - обратил внимание глава правительства.

Для роста экономики необходимо решить несколько ключевых вопросов. "Первый из них - производительность труда. По оценке Минэкономики, сегодня она составляет менее половины от уровня стран Центральной и Восточной Европы. Это прямая оценка конкурентоспособности нашей экономики. Второе - высокая затратность экономики, данный вопрос тесно увязан с предыдущим. Очевидно - если не разберемся с затратами, то не выйдем из зоны низкой производительности труда и заработных плат, - подчеркнул Сергей Румас. - Еще один вопрос - развитие предпринимательства и работа с инвесторами. Законодательство есть, вопрос только в практической работе на местах".-0-

Бюджет Беларуси на 2020 год планируется с дефицитом Br1,4 млрд При этом в бюджете 2020 года решается задача по доведению зарплаты в бюджетном секторе до уровня не менее 80% от средней зарплаты в экономике.