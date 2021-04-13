Правительство определило лауреатов премии в области качества

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило лауреатов премии за достижения в области качества 2020 года. Решение комиссии по присуждению премии утверждено постановлением Совета Министров от 9 апреля 2021 года № 215, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

За достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента премия присуждена ООО "Хьюмен систем", открытым акционерным обществам "Белсолод", "Борисовский шпалопропиточный завод", "Буровая компания "Дельта", "Витебская бройлерная птицефабрика", "Керамика", ПИРУП "Институт "Белжелдорпроект", ПРУП "Мингаз", ПРУП "Могилевоблгаз", СЗАО "БЕЛДЖИ", СООО "ПП Полесье", а также Брестской областной клинической больнице и Витебскому государственному университету имени П.М.Машерова.

Звание лауреата премии подтвердили белорусско-германское СП "Санта Бремор" ООО, обособленное структурное подразделение "Витебское вагонное депо" транспортного РУП "Витебское отделение Белорусской железной дороги", открытые акционерные общества "Агрокомбинат "Дзержинский", "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга", "Белэнергоремналадка", "Березовский мясоконсервный комбинат", "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов", "Брестский ликеро-водочный завод "Белалко", "Волковысский мясокомбинат", "Гомельский завод литья и нормалей", "Гомсельмаш", "Керамин", "Кобринский маслодельно-сыродельный завод", "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп", "Мозырьсоль". Также в этом списке ПУП "Светоприбор" ОО "Белорусское товарищество инвалидов по зрению", НПЦ НАН Беларуси по продовольствию, Национальный аэропорт Минск, СПК "Агрокомбинат Снов", СООО "Бел-Пласт Интернэшнл", Гродненский областной клинический перинатальный центр и Академия МВД.

Звание дипломанта конкурса присуждено ОАО "Лидские пищевые концентраты" и филиалу "Автобусный парк №6" ОАО "Гомельоблавтотранс".

Кроме того, специальной награды конкурса удостоен сельскохозяйственный производственный кооператив "Агрокомбинат Снов" в номинации "Социальная ответственность".-0-