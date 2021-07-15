Правительство определило нового учредителя санатория "Беларусь" в Друскининкае

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство передало функции учредителя общественного учреждения "Санаторий "Беларусь" в литовском Друскининкае Республиканскому центру по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 13 июля 2021 года №398, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно постановлению, центр сможет принимать в установленном порядке решения о реорганизации и ликвидации санатория "Беларусь". Директор центра будет назначать руководителя санатория и согласовывать его заместителей, утверждать устав санатория.

В документе также говорится, что центр является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, текущий и другие счета в банках, в том числе в иностранной валюте, печать и бланки с изображением Государственного герба Беларуси и со своим наименованием, иные необходимые для осуществления деятельности печати, штампы и бланки. Центр несет ответственность по своим обязательствам в соответствии с законодательством.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-