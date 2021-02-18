Правительство определило перечень градообразующих предприятий

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определен перечень градообразующих и системообразующих хозяйственных обществ. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 16 февраля 2021 года №90, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В перечень вошло 103 акционерных общества, из них 16 - в Брестской области, 15 - в Витебской, по 11 - в Гомельской и Минской областях, 13 - в Гродненской, 17 - в Могилевской. В список таких предприятий города Минска вошло 20 акционерных обществ, в их числе ЗАО "Атлант", ОАО "Авиакомпания "Белавиа", ОАО "Керамин", ОАО "Минский тракторный завод", ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод" и другие.

В документе говорится, что на заседаниях органов управления этих предприятий имеют право присутствовать уполномоченные представители главы государства в областях и Минске.

Постановление вступает в силу с 28 февраля 2021 года.-0-