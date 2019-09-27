Правительство определило порядок регистрации проектов трансграничного сотрудничества

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок регистрации проектов трансграничного сотрудничества (ТГС) установлен постановлением Совета Министров от 26 сентября 2019 года №661, сообщает БЕЛТА со ссылкой на
Так, для регистрации проекта ТГС получателю международной технической помощи необходимо направить в Министерство иностранных дел составленное в произвольной форме обращение, копию проекта трансграничного сотрудничества (проект должен быть одобрен органами управления программ ТГС), его перевод на белорусский или русский язык.
Заключение о реализации проекта выдается МИД не позднее 20 календарных дней со дня получения этих документов.
Проект ТГС регистрируется Министерством экономики в течение 5 календарных дней с даты поступления от получателя международной техпомощи необходимых документов.
Установлен также порядок выдачи подтверждений о предназначении товаров (работ, услуг), денежных средств, предоставляемых для реализации зарегистрированных Министерством экономики проектов трансграничного сотрудничества в рамках софинансирования ТГС.
Постановление вступает в силу с 14 октября.-0-