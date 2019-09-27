ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 27 сентября 2019
Минск Ясно +15°C
Версия для слабовидящих
Новости
16:48 Спасатели подорвали водонапорную башню в Орше Происшествия
16:47 Максим Воробей и Динара Алимбекова выиграли спринтерские гонки на чемпионате Беларуси по летнему биатлону Спорт
16:45 Минфин готовит новый проект указа с отвязкой госпошлины от техосмотра и платой по месяцам Общество
16:45 Правительство определило порядок регистрации проектов трансграничного сотрудничества Экономика
16:39 Известный пианист Борис Березовский выступит на фестивале в Минске 3 октября Афиша
16:34 Оркестр Михаила Финберга проведет 28 сентября фестиваль искусств в Мстиславле Афиша
16:30 Музыканты-виртуозы из четырех стран исполнят мировую классику на фестивале Башмета 4 октября Культура
16:12 В Гомеле выделили Br2 млн допсредств на инженерные сети в районе застройки Романовичи Регионы
16:10 Беларусь и Саудовская Аравия укрепляют сотрудничество в правовой сфере Общество
16:09 Установки ВИЭ в Беларуси будут создаваться с использованием только нового оборудования - Минэнерго Экономика
16:06 Неизвестные рассылают вредоносные электронные письма белорусским компаниям Происшествия
15:53 Концерт для младенцев и беременных состоится во время фестиваля Башмета Культура
15:49 "Ночь классики в метро" с модным показом проведут на фестивале Башмета 6 октября Культура
15:40 Беларусь с 1 октября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты Экономика
15:37 Лондонский Королевский филармонический оркестр откроет фестиваль Башмета Культура
15:31 Культовая группа The Beatles выпустила свежий клип Калейдоскоп
15:10 День открытых дверей пройдет в Академии МВД 28 сентября Регионы
14:54 Китаянка Ли Вэньвэнь выиграла золото на ЧМ по тяжелой атлетике в Паттайе Спорт
14:42 Могилевчанин пытался силой выбить из знакомого чужой долг Происшествия
14:41 В Болгарии горит цех по производству тротила, есть опасность взрыва В мире
14:40 Эдуард Зезюлин занял четвертое место на ЧМ по тяжелой атлетике в Паттайе Спорт
14:40 Турнир по борьбе "Осенний вызов" помогает привлекать детей к спорту - Маджидов Спорт
14:35 Максим Галкин расстроил фанатов новым образом Калейдоскоп
14:25 Представители белорусской армии будут наблюдать за учением НАТО в Латвии Общество
14:23 Беларусь планирует внедрить шведский опыт социализации людей с травмами позвоночника Общество
14:18 Сборная МВД Беларуси заняла третье место на III Всемирных полицейских играх Общество
14:17 Белорусы выступили удовлетворительно на ЧМ по борьбе в Казахстане - Маджидов Спорт
14:10 "Белпочта" выбрала лучших сотрудников среди водителей Общество
14:07 Стал известен состав белорусской сборной на ЧМ по спортивной гимнастике Спорт
14:00 Минск и Белград рассчитывают на долгосрочное военно-техническое сотрудничество Общество
Все новости
Все новости
Экономика
27 сентября 2019, 16:45

Правительство определило порядок регистрации проектов трансграничного сотрудничества

Фото из архива
Фото из архива

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок регистрации проектов трансграничного сотрудничества (ТГС) установлен постановлением Совета Министров от 26 сентября 2019 года №661, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Так, для регистрации проекта ТГС получателю международной технической помощи необходимо направить в Министерство иностранных дел составленное в произвольной форме обращение, копию проекта трансграничного сотрудничества (проект должен быть одобрен органами управления программ ТГС), его перевод на белорусский или русский язык.

Заключение о реализации проекта выдается МИД не позднее 20 календарных дней со дня получения этих документов.

Проект ТГС регистрируется Министерством экономики в течение 5 календарных дней с даты поступления от получателя международной техпомощи необходимых документов.

Установлен также порядок выдачи подтверждений о предназначении товаров (работ, услуг), денежных средств, предоставляемых для реализации зарегистрированных Министерством экономики проектов трансграничного сотрудничества в рамках софинансирования ТГС.

Постановление вступает в силу с 14 октября.-0-

Теги
правительство проект Совет Министров
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Установки ВИЭ в Беларуси будут создаваться с использованием только нового оборудования - Минэнерго
Фото из архива Беларусь с 1 октября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Фото из архива Asiamoney назвало "Великий камень" лучшим проектом инициативы "Пояс и путь" в Центральной и Восточной Европе
Фото из архива Беларусь ограничила ввоз свинины из Сербии и Республики Корея из-за АЧС
Фото из архива Доллар на торгах 27 сентября подорожал, евро и российский рубль подешевели
Фото из архива Беларусь ограничила ввоз овец и коз из Тверской области из-за оспы
Главное
Александр Лукашенко во время посещения предприятия Лукашенко о производителе косметики "Витэкс": образец того бизнеса, который нужен в Беларуси
Макей в ООН: вопрос обеспечения мира и безопасности остро стоит на повестке дня человечества
РЕПОРТАЖ: Как косметическая индустрия Беларуси преображается сама и преображает других
Беларусь впервые широко представлена на выставке в Дубае
Топ-новости
Лукашенко пообещал полностью перейти на отечественные косметические средства
Лидирующая роль Беларуси по борьбе с торговлей людьми отмечена на полях Генассамблеи ООН
Компания А1 и футбольный клуб "Юниор" создали уникальный спортивный бренд "А1 Юниор"
"Мечтал свозить дочку к морю!" Строитель из поселка Свислочь выиграл 100 000 рублей
Ночные заморозки ожидаются на востоке Беларуси 28 сентября
Арина Соболенко обыграла первую ракетку мира Эшли Барти и вышла в финал турнира в Ухани
Установки ВИЭ в Беларуси будут создаваться с использованием только нового оборудования - Минэнерго
Турчин обсудил с руководством казахстанского "Агромашхолдинга" развитие кооперации с "Гомсельмашем"
В Болгарии горит цех по производству тротила, есть опасность взрыва
День открытых дверей пройдет в Академии МВД 28 сентября
Милиция будет сопровождать переписчиков по "неблагополучным адресам"
Премьер-министр Пакистана планирует посетить Беларусь до конца года
Новые Международные стандарты финансовой отчетности начнут действовать в Беларуси с 2020 года
КГК Беларуси планирует развивать международное сотрудничество в области финансового контроля
С 1 октября объявления о работе за границей не нужно будет согласовывать с МВД
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.