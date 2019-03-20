20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило размер субсидий заготовителям сельхозпродукции. Соответствующее постановление Совета Министров от 18 марта 2019 года №168 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Документом утвержден перечень заготовителей, которым в 2019-2020 годах предоставляются субсидии. Они предназначены на уплату части процентов за пользование кредитами, предоставленными банками для расчетов за сельхозпродукцию, которая поставляется для республиканских госнужд. В перечень заготовителей вошли 108 организаций.

Субсидии по кредитам, полученным для расчетов за рапс для республиканских госнужд, составят 50% ставки рефинансирования Нацбанка, для расчетов за зерно кукурузы для производства крахмала, пивоваренный ячмень - 75% ставки рефинансирования, для расчетов за иную продукцию растениеводства для госнужд - 100% ставки рефинансирования. Размер субсидии по кредитам для закупки потребкооперацией картофеля, зерна, фруктов и ягод, овощей и грибов, березового сока - 50% ставки рефинансирования.

Размеры субсидий установлены по кредитам для расчетов за продукцию урожая 2019 года.

Облисполкомы вместе с банками будут определять кредитоспособных заготовителей, чтобы при необходимости корректировать перечень организаций, которые получают субсидии.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-