8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило стоимость средств маркировки. Соответствующее постановление Совета Министров №311 от 4 июня 2021 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Стоимость средства маркировки без учета налога на добавленную стоимость составит 2 копейки. Это касается унифицированного контрольного знака, кода маркировки и знака защиты.

Стоимость защищенного материального носителя с нанесенными средствами идентификации будет равна Br2.

Постановление вступает в силу с 8 июля.-0-